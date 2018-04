Pedro no sapato: Real Madrid não vence Atlético de Madrid no Bernabéu pela Liga desde 2012

Neste domingo (8), o Real Madrid recebe o Atlético de Madrid em um dérbi importante na luta pela vice-liderança do Campeonato Espanhol 2017/18. Em grande momento, os merengues buscam, além da vitória, acabar com uma sina que dura um bom tempo: os atuais campeões espanhóis não sabem o que é ganhar do rival em casa pela La Liga desde 2012.

A última vitória do Real Madrid sobre os colchoneros aconteceu mais exatamente no dia 1º de dezembro de 2012, pela 14ª rodada do campeonato daquela temporada. Os merengues saíram vencedores por 2 a 0, com gols de Mesut Özil e Cristiano Ronaldo. Para se ter uma ideia, caras como Courtois, Miranda e Falcao García atuavam pelo Atléti na época. Depois desse triunfo, foram quatro jogos entre as equipes, com incríveis três vitórias para o Atlético de Madrid e um empate.

Vale lembrar, mais uma vez, que isso só conta para jogos da La Liga, já que, pela Uefa Champions League, os merengues foram soberanos nos últimos dois confrontos no Santiago Bernabéu, com vitórias por 1 a 0 e a lendária atuação de Cristiano Ronaldo no 3 a 0 da temporada passada, quando o português marcou os três gols do triunfo pelas semifinais.

A questão, agora, é se os merengues, que vivem uma fase incrível na temporada, terão forças para acabar com a sina contra um time que também está voando no atual momento. A bola rola às 11h15 neste domingo e você acompanha todos os lances na VAVEL Brasil.