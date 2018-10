Marcelino vê Valencia superior ao Atlético em empate: "Estou orgulhoso"

O Valencia empatou em 1 a 1 com Atlético de Madrid, na estreia dos clubes na La Liga, no Mestalla. Com gol de Ángel Correa, os Colchoneros largaram na frente, mas a estrela dos morcegos na última temporada, o atacante Rodrigo Moreno, marcou no segundo tempo e garantiu o empate.

Apesar da igualdade, e ter saído atrás do placar, o treinador Marcelino García afirmou que viu o seu time ser superior em campo, e que merecia sair com a vitória no Mestalla hoje.

“Em pontos merecemos vencer não só no final do segundo tempo, mas em muitas fases fomos superiores para o Atlético. Mas eles têm um grande gene competitivo que tem implementado Simeone, e isso é algo bom. Estou orgulhoso da minha equipe”, afirmou.

O comandante do Valencia fez questão de elogiar o técnico rival, Diego Simeone. Marcelino disse que o estilo de jogar do argentino é incrível e uma inspiração para si.

“É uma referência clara para mim por causa de como ele transformou sua equipe, mudou a dinâmica do Atlético, sendo sete ou oito anos no mesmo clube, é algo pouco visto”, elogiou.

Mesmo elogiando a atuação de sua equipe, o técnico apontou algumas falhas que precisam melhorar, para que possam ter melhores resultados nos próximos jogos da liga.

“Temos uma equipe melhor, mas precisamos trabalhar em equipe, temos que ir devagar, ser humildes e prudentes e ser uma equipe por 90 minutos”, finalizou.

O Valencia retorna à campo no próximo domingo (26), quando vai até o Cornellà-El Prat, enfrentar o Espanyol, às 13h15 (de Brasília).