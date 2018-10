Erik ten Hag aprova atuação do Ajax e comemora resultado: “Ficamos em uma boa posição”

O Ajax venceu o Dínamo de Kiev por 3 a 1, na Amsterdam Arena, em partida válida pelo play-off da Liga dos Campeões. Com gols de Tadic, Van de Beek e Ziyech, os holandeses deram um grande passo para irem à fase de grupos. Kedziora diminuiu para os ucranianos.

Satisfeito com a exibição de sua equipe em campo, Erik ten Hag agradeceu o apoio dos torcedores, e diz que o resultado foi importante para garantir uma boa vantagem para o jogo de volta.

“Foi um grande jogo em uma grande comitiva. Uma super interação com os torcedores e tivemos uma ótima partida em casa. Com esse 3 a 1 na vitória, ficamos em uma boa posição”, comentou.

Apesar do placar mostrar uma vantagem, não foi assim o jogo todo. Quando estava 1 a 1, Erik ten Hag viu muitos erros em sua equipe e chamou a atenção de seus jogadores, pedindo mais efetividade na defesa.

“Estamos lá para defender a segunda bola. Precisamos estar disciplinados. Assim como nós gostamos de ser mais disciplinado na posição. Porque eles poderiam muito bem se transformar quando perdemos nossa posse de bola. Isso foi totalmente desnecessário, porque podíamos jogar bem entre as linhas. Quando fizemos isso de novo no segundo tempo, imediatamente tivemos outra grande oportunidade com Klaas. Devemos continuar a fazer isso e continuar jogando, porque se você sofrer muita perda de bola contra esse time, ele se tornará forte”, finalizou.

O jogo de volta contra o Dínamo de Kiev acontece na próxima terça-feira (28), na Ucrânia, às 16h no horário de Brasília. Vale vaga na fase de grupos da Champions League.