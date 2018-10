Com gol irregular, Wolverhampton garante empate contra Manchester City

Neste sábado, Wolverhampton e Manchester City se enfrentaram pela terceira rodada da Premier League 2018. Os Wolves receberam os The Citziens, no Molineux Stadium, e empataram por 1 a 1 . O gol do City foi marcado po Laporte; Boly descontou para o time mandante .

A partida começou tranquila, sem grandes chances para ambas equipes. Até que aos 14 minutos, Gündogan tabelou com Agüero e saiu na cara do gol. O camisa 8 chutou fraco com o pé esquerdo e Rui Patrício defendeu.

Cinco minutos depois, o Wolverhampton abriu o placar com Raul Jiménez, que apenas empurrou para o fundo das redes. Porém, o árbitro marcou impedimento e invalidou o que teria sido o primeiro gol do jogo.

As melhores chances do City foram com Agüero, que chutou na trave, e Sterling que bateu no ângulo, mas o goleiro dos Wolves impediu o golaço. O time visitante ainda teve chance com uma finalização Fernandinho de fora da área, que foi para a linha de fundo.

Já o Wolverhampton, teve dois lances para se destacar: chute de Rúben Neves, de longe, e a finalização de Jiménez dentro da área que acabou saindo para a linha de fundo.

Na segunda etapa, os gols saíram. Logo aos 11 minutos, o time mandante abriu o placar. Após cruzamento de João Moutinho, o zagueiro Boly tocou com a mão e marcou. Aos 23 minutos, Gündogan cruzou na área e o francês Laporte empatou de cabeça.

Laporte comemorando o gol de empate do Manchester City (Foto: Divulgação/Premier League)

Com as entradas de Gabriel Jesus, Sané e Mahrez, o City levou perigo à defesa do Wolverhampton. Primeiramente aos 31 minutos, o lateral-esquerdo Mendy cruzou e o atacante brasileiro cabeceou firme , mas Rui Patrício realizou uma bela defesa e impediu a virada do time visitante.

No final do segundo tempo, o Wolverhampton teve boas chances de vencer a partida. Nos dois lances, o atacante Adama Traoré arrancou pelo lado direito e cruzou para a área.

Primeiramente, Jota dominou e finalizou com perigo no gol de Ederson. Depois, o zagueiro Kompany afastou de carrinho e impediu que a bola chegasse até Jiménez, que provavelmente só iria empurrar a bola para o fundo das redes.

No último minuto da partida, Sergio Agüero bateu uma falta em direção ao gol e acertou o travessão. Com isso, a partida terminou empatada e o Wolverhampton conquistou o segundo ponto na Premier League, já o City ficou com sete pontos.

O próximo jogo do Wolverhampton será no próximo sábado (1), às 11h (horário de Brasília), contra o West Ham, no Estádio Olímpico de Londres. Já o Manchester City jogará em casa diante do Newcastle, também no sábado, mas às 13h30.