Manchester United apresenta segundo uniforme rosa para a temporada 2018-19

No começo da tarde desta terça-feira (28), o Manchester United apresentou o segundo uniforme que será usado na atual temporada. Conhecido pelo apelido "Red Devils" (diabos vermelhos, em português), o clube resolveu colocar a cor rosa, predominando a camisa inteira, tirando apenas as partes dos patrocinadores que tem tons diferentes.

A camisa começará a ser vendida a partir do dia 13 de Setembro, nas lojas do United e também nos estabelecimentos do material esportivo do clube. Ainda não foram divulgados a cor do short e do meião, que irão complementar o traje.

Conhecido pela sua camisa vermelha e preta, o time ainda conta com suas cores tradicionais no primeiro uniforme, e tem o azul escuro juntamente com o preto e detalhes do escudo em dourado, predominando na terceira camisa do time. A camisa dos goleiros, até o momento, ainda não foi alterada, permanecendo o verde e o cinza.

Obviamente, o departamento de marketing espera uma aceitação do público para que o projeto seja um sucesso. Vale ressaltar que tempos atrás, o clube já tentou diversos tipos de camisa, além da mudança de cor. Os torcedores do Manchester United já viram seus jogadores vestirem camisa do clube com detalhes em xadrez, tanto o primeiro como o segundo uniforme, faixa diagonal e até uma faixa em formato de "V".

Atualmente, a esquadra de José Mourinho usa seus uniformes em tom degrade, fazendo contraste do ombro da camisa, até o short, começando do vermelho e finalizando com o preto. O jogo de estreia da camisa rosa deve ser contra o Watford, fora de casa, no dia 15 de setembro, às 13h30, no Vicarage Road.