Bayern de Munique confirma favoritismo e vence Benfica na Champions League

Pela primeira rodada do Grupo E da UEFA Champions League, o Bayern de Munique mostrou superioridade e vence o Benfica no Estádio da Luz por 2 a 0, com gols de Lewandowski e Renato Sanches.

Os visitantes abriram o marcador logo aos nove minutos de partida, após boa jogada de Ribéry, Alaba cruzou, Lewandowski driblou o defensor do Benfica e marcou um belo gol, sem chance para Vlachodimos.

Logo em seguida, Robben quase marcou o segundo, mas se enrolou na frente do goleiro, que conseguiu desarmá-lo. Ribéry, em grande jogada individual, também parou em boa defesa do goleiro.

O Benfica só assustou aos 27 minutos, quando Salvio arriscou e Neuer espalmou. Aos 40, Ribéry encontrou Robben, que parou novamente no goleiro.

Novamente no minuto nove, mas do segundo tempo, o Bayern marcou o segundo. James Rodríguez cruzou na medida e o Português Renato Sanchez, ex-jogador do Benfica, finalizou livre na pequena área, fazendo seu primeiro gol com a camisa do Bayern e na competição. Na comemoração, o jogador não comemorou, sendo aplaudido pelos torcedores do Benfica.

O Benfica não teve forças para reagir. Jardel parou em uma boa cabeçada defendida por Neuer, mas foi o único lance de perigo dos donos da casa. O Bayern controlou a partida do início ao fim e saiu com a vitória.

O Bayern está na segunda colocação, pelo critério de gols pró, já que o Ajax venceu o AEK por 3 a 0 na Johan Cruyff Arena.

Na próxima rodada, o Bayern enfrenta o Ajax em Munique, enquanto o Benfica encara o AEK em Atenas.