Villarreal sai na frente, mas cede empate para o Spartak Moscou pela Europa League

Na tarde desta quinta feira (04), o Spartak Moscou recebeu no Estádio Spartak o Villarreal para a segunda rodada da fase de grupos da UEFA Europa League. Em um confronto eletrizante, com muitos gols, as duas equipes empatam e levam somente um ponto cada, ficando nas últimas posições do grupo G da competição.

Saindo na frente do marcador, o time espanhol procurou se impor no jogo desde dos primeiros minutos de partida. Mostrando seu poder ofensivo em alta na partida abriu o marcador com 13 minutos de jogo com o Ekambi. Em uma jogada armada pelo mesmo que com o pé direito no meio da área, conseguiu encaixar um belo chute tirando qualquer chance de defesa para o goleiro adversário.

Sofrendo com as consequências após sofrer o gol no início da partida, o time mandande sofreu para executar suas ações de ataque. Tendo muitas dificuldades para incomodar a defesa do time visitante, o Spartak se viu dominado durante grande parte da primeira parcial do jogo. Até que no em uma rara investida ao ataque no primeiro tempo, o defensor Nicola Sansone do Villarreal desviou o sentido da bola com a mão e a penalidade máxima foi marcada para o time da casa.

Zé Luís teve a responsabilidade de converter o pênalti e empatou a partida diante da sua torcida. Mas ainda sim, teve poucas oportunidades de ir até ao ataque e articular jogadas que pudessem levar algum perigo real. A dominação dos visitantes era evidente e a todo momento não perderam o controle da partida.

Na segunda parcial, o bom momento do time espanhol não mudou. E logo com a volta do intervalo, ampliaram o marcador. Agora com Pablo Fornals, que voltou a botar seu time em vantagem novamente com o seu chute de pé esquerdo dentro da área do time russo.

Mas parece que a conversa no vestiário funcionou para o time mandante que depois do segundo gol, mudou totalmente sua postura dentro de campo e teve capacidade de correr atrás do resultado. Nos minutos finais de partida, o empate veio com o gol de cabeça do Zé Luís de novo dando esperanças aos donos da casa.

Logo em seguida, aos 85 minutos de partida Lorenzo Melgarejo vira a partida para o time russo levando o estádio de Spartak a loucura. Pensando que conseguiriam segurara esse placar até o final da partida sendo um resultado muito melhor do que o esperado pela luta do time em buscar o empate e depois a virada, um pênalti nos acréscimos é marcado para o Submarino Amarelo. Santi Carzola converte dando um ponto para a equipe espanhola que saia na frente do marcador e teve que se contentar com o empate.

O Spartak Moscou entra em campo novamente pela terceira rodada da Europa League na quinta feira (25), contra o Rangers fora de casa as 16:00 (horário de Brasília). Já o Villarreal enfrenta o Rapid Wien diante de sua torcida na quinta feira (25) as 16:00 (horário de Brasília).