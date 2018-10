Barcelona vence Inter de Milão e mantém campanha de 100% de aproveitamento na UCL

Na tarde desta quarta feira (24), o Barcelona recebeu a Inter de Milão no Camp Nou em um confronto válido pela terceira rodada da UEFA Champions League. Em um jogo sem a presença de Messi dentro de campo, o time catalão pode se virar muito bem com os seus jogadores e conseguir mais uma vitória na competição para continuar sua campanha com 100% de aproveitamento e se isolar na liderança do grupo B.

No primeiro tempo, o Barcelona manteve o controle da partida desde o início. Com sua alta posse de bola pode segurar bem o time da Inter e impedir que fizessem jogadas muito perigosas. O time mandante mesmo sofrendo com a perde de seu melhor jogador, teve o brasileiro Rafinha, que teve a difícil missão de substituí-lo mas deu conta do recado, pois com um passe milimétrico de Luis Suárez, abriu o marcador para a equipe da Espanha.

O uruguaio cruzou uma bola pelo lado direito de campo e encontrou o brasileiro infiltrado entrando pelo meio da defesa e surpreendendo os defensores e o goleiro Handanovic. Mesmo o Barça tendo domínio,os pode incomodar duas vezes, onde as chances poderiam ser revertidas em gols. A melhor chance foi com o atacante Icardi em um cruzamento de Perisic, onde deixou seu companheiro em ótima posição dentro da área mas o goleiro Ter Stegen estava bem posicionado e pode fazer a defesa.

Sabendo que precisava mudar de postura no segundo tempo para conseguir um empate ou até quem sabe uma virada no placar, a Inter teria que mudar sua estratégia. Começou o segundo tempo de jogo com atitudes bem mais ofensivas, incomodando mais a defesa Blaugrana. Mas mesmo com o melhor volume de jogo, o controle da partida não saiu muito do controle dos catalães .

O time Culé mesmo sofrendo com os incômodos, soube lidar muito bem com a pressão do adversário e pode administrar sua vantagem e com isso, até aumenta-la no final do jogo. Aos 83, em uma infiltração de Jordi Alba, o lateral fez um belo gol e pode consagrar a vitória do Barcelona diante de sua torcida.

Com uma jogada armada pelo Rakitic, o lateral pôde se descolar e se infiltrar dentro da área e mandar um chute desmarcando o goleiro. Mesmo com a pressão do Inter na segunda parcial, o Barcelona sem Messi pode se assegurar muito bem no seu grupo da Champions League a quase garantir a sua classificação para a próxima fase da competição. Os times entram novamente em campo na terça feira (06/11), onde se enfrentaram na Itália pela quarta rodada da fase de grupos da Champions as 18h (horário de Brasília).