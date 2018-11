Alex Silva abre seu coração em entrevista: “Sou muito grato a Deus por ter me libertado do vício”

O zagueiro Alex Silva do Jorge Wilstermann utiliza de suas mídias sociais (principalmente seu canal no youtube) para falar sobre a palavra de Deus. O zagueiro abriu seu coração em uma entrevista exclusiva onde ele fala o quanto achar o caminho de Deus foi importante nessa sua nova fase.

“Na verdade sou um milagre de Deus. Sou muito grato a Deus por ter me libertado do vício e da escravidão do pecado. Quando você aceita caminhar com Cristo eu entendo que não é só pra estar sentado no banco de uma igreja assistindo culto. Caminhar com Cristo é praticar a palavra de Deus é proclamar o evangelho a toda criatura, é procurar ser como Jesus. Amar as pessoas ajudar os órfãos e as viúvas. Ser como Jesus não é ter autoridade sobre os homens ou seja: sobre o seu próximo, Ser como Jesus é conduzir o seu próximo a ser liberto dessa escravidão do mundo, é conduzi-lo a verdade que liberta , e a verdade é a palavra de Deus . E é exatamente isso que procuro fazer com meu canal de YouTube e para onde vou”, disse Alex

Alex nessa temporada foi eleito por quatro vezes o melhor jogador da semana do Campeonato Boliviano e ajudou o Wilstermann na conquista do Torneio Apertura. O zagueiro é muito grato e explica como trabalhou durante a temporada.

“Primeiramente quero glorificar a Deus, afinal é Ele que nos capacita. Tenho trabalhado muito para a cada jogo ser um pilar na defesa ajudando meus companheiros. Creio que tudo que plantamos colhemos, eu tenho trabalhado muito não só no clube mais fora dele também com trabalhos à parte na academia, e tudo isso para que no jogo eu possa estar sobrando na frente dos meus adversário e isso tem dado certo e graças a Deus estou podendo manter a regularidade que um jogador se defesa precisa”, falou Alex Silva

Pedi para Alex encerrar o nosso papo falando sobre que conselho ele daria aos mais jovens do grupo. Ele que é um dos mais experientes e líderes do grupo, deixou o seu recado.

“Diria a eles que podemos ter o melhor carro a melhor casa a melhor conta bancária e em meio a tudo isso pensar que temos tudo é não precisamos de nada. Mas na verdade tudo isso não vale de nada se não estivermos Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa vida . A palavra do Senhor nos diz : O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma . Vale mais um dia na presença de Deus do que mil fora dele . E que Deus possa abençoar cada um deles grandemente na sua caminhada”, finalizou Alex Silva zagueiro do Jorge Wilstermann

Alex Silva estará em campo neste próximo domingo (11) onde a equipe do Jorge Wilstermann enfrenta o Real Potosí fora de casa às 19:15 horário de Brasília.