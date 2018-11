Após duas semanas, Philippe Coutinho volta a treinar pelo Barcelona 

Após duas semanas afastado pela lesão na coxa esquerda, que inclusive, o tirou da convocação dos últimos amistosos do ano da seleção brasileira contra Uruguai e Camarões, o meia Philippe Coutinho volta a rotina de treinos no Barcelona.

Nesta terça-feira (20), foi a primeira vez em 15 dias que o jogador brasileiro pisou no campo de treinamento quando se machucou no jogo contra a Internazionale na Champions League no dia 6 de novembro, desde de que a ruptura do bíceps femoral da perna esquerda foi confirmada. Isso fez com que Tite o tirasse da lista de relacionados do Brasil para os jogos que aconteceram na Inglaterra.

Treinando com os companheiros que permanecerem no clube enquanto os demais comprem a data Fifa, foi dado a início da preparação para o clássico contra o Atlético de Madrid no próximo sábado (23) as 17h45 (horário de Brasília) no Vicente Calderón.

Coutinho será preparado para que seu nome esteja entre os relacionados na partida. Em um duelo importante, o Atlético vive na cola do Barça e pela liderança, todo reforço será bem vindo.