Valverde elogia Dembélé e Aleña após vitória do Barcelona sobre o Villarreal  

Na tarde deste domingo (02), o Barcelona recebeu no Camp Nou o Villarreal em uma partida válida pela 14° rodada do Campeonato Espanhol. No jogo onde o Barça mostrou superioridade e venceu por 2 a 0, o time da Catalunha assumiu por mais uma rodada a liderança da La Liga.

Na coletiva de impressa após o jogo, o técnico Ernesto Valverde falou sobre o desempenho do time durante a partida. O mesmo disse que sua equipe teve uma postura dominante durante os 90 minutos de jogo, mas que mesmo assim, teve dificuldades para infiltrar a defesa do Villarreal mesmo vencendo por um placar convincente.

Valverde declarou que mesmo no segundo tempo de jogo, quando o Barcelona relaxou a postura dentro de campo e o time visitante usou isso para aproveitar e crescer na partida, o time teve postura o suficiente par segurar o placar e marcar no final para assegurar de vez a vitória.

O treinador durante a coletiva ainda falou sobre dois jogadores que foram destaques na partida. Dembélé e Aleña foram determinantes para o resultado final e ajudaram o Braça a todo momento para superarem o adversário diante da sua torcida.

"O objetivo é um prêmio para ele" e que "o salto para o primeiro time foi ganho pelo trabalho duro", disse Valverde sobre Aleña.

"Ele jogou um grande jogo e foi um dos mais notáveis", disse o treinador sobre Dembélé.