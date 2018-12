 Gayà lamenta empate do Valencia contra o Sevilla: "Queríamos vencer"

Na tarde deste sábado (08), o Valencia recebeu o Sevilla em sua casa em uma partida válida pela 15° rodada do Campeonato Espanhol. No início do segundo tempo, o adversário abriu o placar e ia levando três pontos importantes para casa, mas foi nos acréscimos que Los Che conseguiram o empate e o placar de 1 a 1 foi mantido no Estádio de Mestalla.

Após o final do duelo, o lateral Gayà falou que o resultado não era esperado, já que o time entrou em campo decidido para vencer a partida, contudo, ficou feliz por terem tido a oportunidade no final do jogo para empatar a partida já que pontuar na situação atual é importante de qualquer maneira.

"Sim, mas estamos ficando ferrados, queríamos vencer, fizemos um primeiro tempo muito melhor do que eles, com duas ou três chances claras. No segundo tempo, como resultado de seu gol, perdemos o domínio, fomos pegos no contra-ataque e no final conseguimos empatar, mas queríamos vencer e saímos tristes", disse.

O atleta ainda falou das chances desperdiçadas durante o primeiro tempo de jogo. Além disso, expressou que todos os goleiros que passam pele Mestalla vem executando grandes atuações deixando o trabalho deles de finalizar mais difícil.

"Tivemos uma chance clara no primeiro tempo, onde o goleiro rival fez duas defesas espetaculares. Todos os goleiros que vêm aqui, estão fazendo o melhor que podem, mas é verdade que nos faltou gerar mais chances de finalizar. A equipe não vai parar e vamos tentar alcançar o objetivo, embora hoje fosse necessário vencer", declarou.

Sabendo que o Valencia vive um momento complicado na tabela, ocupando a 12° colocação, e vindo de várias rodadas com resultados negativos onde empataram vários jogos e assim, acabaram desperdiçando pontos. Gayà explicou que esse momento é crucial para a equipe mostrar que é capaz de superar os momentos difíceis, que irão lutar até a última rodada da competição.

"Foi um jogo vital e ainda estava longe, mas o futebol tem essas coisas, queríamos vencer, viemos fazer isso e ficaremos tristes. Não nos renderemos nem abaixaremos nossos braços, nos levantaremos desses golpes e continuaremos lutando contra o que nos resta, esse time não abaixará seus braços até o último jogo da Liga", finalizou.