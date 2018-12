Villarreal vence lanterna Spartak Moscou e se classifica como primeiro no grupo G 

Na tarde desta quinta-feira (13), o Villarreal recebeu o Spartak Moscou para a última partida válida pela fase de grupos da Europa League no estádio De Lá Cerámica. Em um jogo bastante equilibrado, o time espanhol venceu os russos por 2 a 0 e ficou em primeiro no grupo G.

Dado o início do jogo, as duas equipes mantiveram posses de bolas bem parecidas durante todos os primeiros 45 minutos. Mas o Submarino Amarelo foi mais eficiente e teve mais finalizações perigosa e pode chegar mais vezes ao gol do que a equipe visitante.

Aproveitando de um bom momento durante a partida, a equipe espanhola abriu o placar aos 13 minutos. Com a jogada originada por Ekambi, o jogador Chukwueze se encontrava livre dentro da grande área e pode finalizar sem chance nenhuma de defesa.

Não se abalando com o placar, o time de Moscou continuo com suas investidas ao campo de ataque da equipe mandante. Tendo cinco oportunidades de empatar a partida ainda no primeiro tempo, o time visitante mostrou que não se deixou abalar com o gol.

Com o apito iniciando a segunda parte, as equipes começaram o jogo freneticamente como a primeira etapa. Mostrando superioridade , o Villarreal tratou logo de fazer o segundo gol para amenizar um pouco as investigas do time de Moscou.

Aos 48 minutos, o atacante Ekambi tratou logo de balançar as redes para time espanhol. Com uma jogada originada pelo Fornals, o jogador teve liberdade dentro da área escolher o lado direito para escorar a bola e com isso, colocar propriedade no jogo e não deixar mais o time do Spartak incomodar.

Após o segundo gol, o time mandante passou a ser dominante na partida. Teve as chances mais perigosas da etapa final e não deixava seu adversário criar muito em seu campo de ataque. Mas com o jogo se encaminhando para o fim, o time visitante começou a aumentar sua posse de bola e pressionar bastante o Villarreal causando a expulsão do seu defensor Jaume Costa.

Depois de uma falta perigosa, o jogador do Submarino acabou sendo expulso. Mesmo com um homem a menos, a equipe espanhola conseguiu segurar um bom resultados sem levar gols e assegurou a primeira colocação do grupo G avançando para a próxima fase da competição.