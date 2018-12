Juventus anuncia renovação do contrato de Alex Sandro até 2023

Para que nenhuma surpresa acontecesse nessa janela de transferência, a Juventus resolveu correr e divulgou nesta quinta-feira (20) a extensão de contrato do jogador Alex Sandro por cinco temporada - até o ano de 2023. Sendo um dos jogadores mais regulares da equipe durante toda a temporada, o time italiano garantiu a presença do brasileiro para mais quatro temporadas.

O brasileiro chegou na Itália no ano de 2015, quando deixava o Porto por 26 milhões de euros (cerca de 99,7 milhões na cotação da época). Estando com o time de Turim há três anos, o defensor se sente realizado em estender seu contrato com a Velha Senhora. Com nove gols e com cerca de 18 assistências, Alex é sem dúvidas uma peça indispensável no elenco da Juve, e se depender dele, dedicação não irá faltar nesses próximos anos que estão por vir.

"Hoje para mim, minha família e também para os meus companheiros de equipe é um dia muito feliz. Para os fãs, eu gostaria de dizer que sempre darei o meu melhor, como fiz até agora, e continuarei melhorando. Nos anos em que estive aqui aprendi a mentalidade do clube e dos meus companheiros de equipe. Aqui sempre trabalhamos para vencer e isso nunca vai mudar", declarou.

O lateral já vestiu a camisa preto e branco em 134 partidas conquistando três Campeonato Italianos nas temporadas de 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e além de ter três conquistas seguidas também da Copa da Itália.