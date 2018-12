Com interesses opostos, River Plate e Kashima Antlers dicidem terceiro lugar no Mundial

Neste sábado (22), o River Plate enfrenta o Kashima Antlers, do Japão, às 11h30 (horário de Brasília), no estádio Xerique Zayed, nos Emirados Árabes, pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes da Fifa.

Os Millonarios caíram na semifinal para o Al Ain. O técnico Marcelo Gallardo, admitiu que não existe muita motivação, e que já está pensando na comemoração da Libertadores ao lado da torcida. Além disso, reconheceu a força dos adversários.

"Já não vemos a hora de voltar a Buenos Aires, desfrutar do que conseguimos, que foi incrível, e tirarmos umas curtas férias para descansar e pensar em 2019. Sabemos que é um time com experiência nesta competição, não é a primeira vez que a disputa. Há dois anos fez um grande jogo contra o rival contra o qual jogou há dois dias. Os times japoneses cresceram muito. O futebol japonês evoluiu e tem o meu respeito", frisou.

Já o time japonês perdeu para o Real Madrid. Diferentemente do rival, a vitória para o Antlers representa uma boa campanha no torneio. O jogador brasileiro Leo Silva acredita que o grupo possa encerrar a participação com chave de ouro.

"Nós ainda podemos conseguir alguma coisa especial, tem um bom encerramento. Penso que o time merece terminar em terceiro lugar e é isso que estamos dispostos a fazer", concluiu.