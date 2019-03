Bayern empata, Borussia Dortmund vence com show de Paco e Bundesliga tem novo líder

Não faltou emoção na manhã de Campeonato Alemão! Bayern de Munique e Borussia Dortmund entraram em campo simultaneamente pela 27ª rodada. Os bávaros visitaram o Freiburg e os aurinegros receberam o Wolfsburg. Com um de olho no jogo do rival, tudo se encaminhava para as duas partidas terminarem empatadas, já que, até os 90 minutos, o time de Munique empatava em 1 a 1 e os borussianos estavam no 0 a 0. Porém, nos acréscimos de seu duelo, o BVB marcou dois gols, obras de Paco Alcácer, o que fez o clube de Dortmund reassumir o topo do tabela uma semana antes do grande clássico entre ambos.

Freiburg 1 x 1 Bayern de Munique

Logo aos três minutos, Lucas Holer abriu o placar, de cabeça e sem chances a Neuer, para os mandantes. Os bávaros corriam atrás do gol de empate e chegou a ele com o artilheiro Lewandowski, num belíssimo voleio em sobra dentro da área. A partir daí, o Bayern esbanjava sua posse de bola. O Freiburg jogava no contra-ataque.

Goleiro alvinegro, Schwolow não deixava nada passar. A trave também ajudou os donos da casa. E assim a partida se desenhou também no segundo tempo. Nova finalização na trave de Ribery e defesas do arqueiro alemão. Na reta final, Lewandoski e Coman quase marcaram, mas chutaram ao lado do gol. No mais, nada mais.

O artilheiro Lewandowski marcou seu 19º gol no campeonato, mas não conseguiu dar a vitória (Foto: Bundesliga)

Borussia Dortmund 2 x 0 Wolfsburg

O confronto entre os dois foi marcado pela forte marcação. Tanto o BVB quanto os Wolfs focavam suas ações entre as intermediárias. Reus não entrou em campo por acompanhar o parto do filho. Sancho ficou encarregado de organizar os contra-ataques. Sem tantas chances, o primeiro bom momento borussiano foi com Paco Alcácer, no início da segunda etapa.

Sabendo do empate momentâneo do Bayern, o Borussia se lançou mais ao ataque, mas o mesmo cenário se repetia: marcação forte. Até que aos 90 minutos, houve uma falta um pouco atrás da meia-lua. Paco assumiu a responsabilidade e cobrou com uma pancada no meio do gol. O goleiro Casteels aceitou e o placar foi aberto. Dois minutos depois, em contragolpe, Sancho arrancou pela direita e passou para Paco, que deu um toque no contrapé do arqueiro: 2 a 0 nos acréscimos, fazendo seu 16º gol na Bundesliga, e assumindo o segundo lugar na artilharia.

Topo reassumido antes do grande clássico

Agora, na próxima rodada, Bayern de Munique e Borussia Dortmund fazem praticamente a final antecipada da Bundesliga. O jogo será na Baviera, às 13h30 do próximo sábado (6). Líder, o time de Dortmund tem 63 pontos; Bayern está logo atrás, em segundo, com 61.