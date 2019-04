Para treinador dos EUA, zagueiro John Brooks "tem um enorme potencial"

Presente na vitória do Wolfsburg sobre o Borussia Mönchengladbach, por 3 a 0, o treinador da seleção estadunidense, Gregg Berhalter, disse neste domingo (24) que está ansioso para ver mais jogos de John Brooks, zagueiro do Wolfsburg.

Berhalter assumiu o comando dos EUA em dezembro e está de olho no defensor da Bundesliga desde janeiro, ao menos pelas televisão. Na partida de sábado (23), foi a segunda vez que o treinador de 45 anos observou, pessoalmente, John Brooks.

"Eu conheci John em dezembro. Ele tem um bom perfil. Quando eu penso em seu estilo de jogo imponente, e como ele passa a bola. Vamos voltar para vê-lo novamente porque achamos que ele tem um enorme potencial."

John Brooks com a camisa do Wolfsburg (Foto: Bundesliga)

Lesões no tornozelo e no joelho atrapalharam o desenvolvimento da carreira de Brooks, agora com 26 anos. Jogou apenas nove jogos da Bundesliga em sua temporada de estreia no Wolfsburg, mas o ex-Hertha Berlin chegou ao ápice de sua carreira nesta temporada. Em 2018/19, ele jogou 22 das 23 rodadas até o último sábado, onde atuou de maneira limpa e barrou os ataques do adversário Mönchengladbach.

"John é um bom defensor. Obviamente, Bruno Labbadia (técnico do Wolfs) trabalha com John todos os dias e o conhece melhor do que eu, mas ele é um daqueles jogadores que estou tentando alcançar e conhecer."

Tendo passado sete anos como jogador na Alemanha, Berhalter pretende convocar Brooks para amistosos contra Equador e Chile, dia 21 e 26 de março, respectivamente.