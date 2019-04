Barcelona vence Alavés e depende de tropeço do Atlético de Madrid para ser campeão

Na tarde desta terça (23), o Alavés recebeu o líder Barcelona pela 34° rodada do Campeonato Espanhol. No estádio Mendizorroza com capacidade para 19 mil pessoas, o time da casa não teve forças para para o a invencibilidade de 21 jogos do Barça. Com um resultado de 2 a 0, o time catalão confirmou o favoritismo e se mantém isolado para conquistar o título do espanhol.

Com o início do primeiro tempo, mesmo sem estar com a sua formação titular e sem Messi, o Barça chegou na casa do mandante com um time ofensivo. Nos primeiros 45 minutos de jogo sendo praticamente ataque contra defesa, o Albiazule seguiu seus planos e se fechou completamente dificultando as finalizações do time visitante.

Com cinco jogadores na primeira linha de defesa e quatro no meio de campo, o time da casa queria e conseguiu marcar os lados do time do Barça, já que o lateral que e quando está com a bola vira um atacante, Jorgi Alba estava no banco, o Barcelona perdia uma grande referência no ataque. E no meio nem se fala, com uma formação totalmente fechada e com o camisa 10 do time catalão no banco, as investidas ao ataque eram muito difíceis sem alguém que pudesse driblar e quebrar as linhas de marcação.

Com o juiz apitando os últimos 45 minutos de jogo, o Alavés voltou do intervalo com uma atitude mais agressiva. Conseguiu chegar mais vezes ao gol de Ter Stegen mas não o suficiente para vazar o gol. Mesmo com os sustos no início do segundo tempo, o time blaugrana teve maturidade o suficiente para saber se segurar dentro de campo e não se dispersar com a pressão que foi imposta pelo adversário.

Mas assim que retomou o controle da situação, o primeiro gol saiu aos pés de Aleñá. Com um passe de Sergi Roberto, o meia se postou em uma boa posição para abrir o placar para o time da Catalunha e confirmar a posse de bola e as chances de gol do Barcelona na partida.

E a vitória foi confirmada com um pênalti batido por Luis Suaréz, após um um defensor do Alavés por o braço na bola. A decisão foi concretizada depois que o juiz consultou o VAR e pode ter certeza de que a falta foi cometida.

O líder do campeonato na próxima rodada, joga em sua casa, no Camp Nou contra o Levante, no sábado dia 27 as 15:45. Já o Alavés, tem um compromisso contra o Atlético de Bilbao também no dia 27 as 8 da manhã. Ainda nesta rodada, o Barcelona passa a torcer por um resultado negativo do Atlético de Madrid, que joga contra o Valencia, para poder se consagrar campeão da La Liga com quatro rodadas de antecedência.