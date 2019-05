Volta ao mundo! Confira os amistosos dos clubes ingleses para temporada 2019-20

Os times da Premier League já anunciaram os amistosos de pré-temporada. A maioria dos time fará viagens em julho visando expandir sua marca e, claro, melhorar o futebol para o próximo campeonato que se inicia no dia 10 de agosto.

Vale lembrar que Arsenal e Chelsea ainda farão a final da Europa League nesta quarta-feira (29), assim como Tottenham e Liverpool se enfrentarão pela final da Champions no sábado (1°). Então é esperado que voltem de férias posteriormente, jogando menos jogos.

Vamos começar pelo Manchester City, bicampeão inglês. O time de Guardiola participará de um torneio amigável na Ásia, o PL Asia Trophy, e nele disputará a semifinal (17), caso passe jogará a final no dia 20. Os adversários ainda não foram decididos mas participarão do torneio, além do City, Newcastle, West Ham e o Wolves. Além desse torneio, a equipe de Manchester enfrentará o Yokohama (27).

Passando do campeão para o vice, chegamos ao Liverpool. Os comandados de Klopp fará uma excursão pelos Estados Unidos, onde realizará três jogos. O primeiro deles é contra o Borussia Dortmund (19), em Indiana. Dois dias depois viaja para Boston, onde enfrentará o Sevilla. Por último, enfrenta o Sporting (24), em Nova York.

O Tottenham, adversário do Liverpool na final da Champions League irá para a Ásia enfrentar a Juventus (21), esse jogo será em Singapura, e o Manchester United (25), em Shanghai. Após essa viagem, duela contra a Inter, no seu estádio, no dia 4 de agosto.

Adversário da equipe de Pochettino no dia 25, o United é quem mais realizará jogos nesse período. Começará enfrentando o Perth Glory (13) e o Leeds United (17) na Inglaterra. Depois viaja para a Asia, onde encara a Inter (20) e o Tottenham. Por fim, volta para o velho continente, onde joga com o Kristiansund (30) em Oslo e o Milan em Cardiff, no dia 03 de agosto.

O Chelsea, classificado para a próxima Champions League pela Premier League, realizará três amistosos. Assim como a maioria dos seus rivais, o destino é a Asia, onde enfrentará o Kawasaki Frontale (19) e o Barcelona (23). No retorno à Europa, encerrará a preparação contra o RB Salzburg (31).

Por fim, o Arsenal, adversário dos Blues na final da Europa League, que, assim como o Manchester United, optou por um calendário mais cheio. A equipe londrina começa a preparação antes, enfrentando Boreham Wood (06), após essa partida viaja para os Estados Unidos, onde enfrentará Colorado Rapids (15), Bayern (17), Roma (20) e o Real Madrid (23). Completa a excursão, o time volta para Londres, recebendo o Lyon (28), terminando sua preparação.