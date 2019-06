Inglaterra bate Escócia  na estreia do Grupo D da Copa do Mundo

Com o favoritismo ao seu favor, a Inglaterra não decepcionou e garantiu sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2019. Jogando contra a Escócia, as inglesas venceram a partida com o placar de 2 a 1 e mostraram seu futebol envolvendo para todos durante os 90 minutos de jogo.

Mostrando a todos a melhora de sue futebol nos últimos tempos, ocupando atualmente a terceira colocação do ranking da Fifa, as expectativas estavam altas para a estreia das inglesas na competição. Sabendo que são as grandes favoritas do grupo D.

Logo aos 14 minutos de jogo, a Inglaterra teve um pênalti ao seu favor após uma jogadora escocesa ter posto a mão na bola dentro da grande área. E com a ajuda do VAR, essa falta foi identificado e fez com que as favoritas abrissem o placar. E com isso a superioridade foi imposta dentro de campo a jogadora Nikita Parris abriu o marcado.

A Escócia não conseguia desenvolver nenhuma jogada de ataque pois se viu presa no estilo de jogo de suas adversárias. Nenhuma jogada de ataque era executada perfeitamente, sua troca de passe não conseguia ser executada, a Inglaterra sempre achava uma forma eficiente para atrapalhar as investidas das escocesas.

E ainda no primeiro tempo conseguiu ampliar a vantagem. Aos 40 minutos da primeira etapa, Ellen White amplia o marcador e as favoritas do confronto saíram para o intervalo com uma boa vantagem.

Com o início da segunda etapa, e com um bom resultado já resolvido nos primeiros 45 minutos de jogo, a Inglaterra só voltou para o segundo tempo pensando em administrar o bom resultado. Mas parecia que as escocesas haviam acordado para o jogo.

Criando jogadas mais envolventes, chegando mais perto do gol de suas adversárias, criando jogadas de perigo e preocupando a defesa da Inglaterra, a Escócia voltou com uma postura totalmente diferente. E no final da partida, o gol saiu. Foi pelos pés da Claire Emslie que o time abriu o placar. Mesmo não tendo o resultado esperado, esse gol ficará marcado sendo o primeiro gol do time feminino da Escócia na história das Copas.

Com a Inglaterra temporariamente na liderança do grupo, na próxima rodada enfrenta a também favorita do grupo D Argentina na sexta feira (14) às 16h (horário de Brasília). Já a Escócia tem pela frente a seleção japonesa também na sexta (14) às 14h (horário de Brasília).