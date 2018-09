Após derrota da Inglaterra, Harry Kane critica falta de 'convicção' do árbitro

A Inglaterra estreou na UEFA Nations League com derrota para a Espanha, por 2 a 1, em Wembley, na tarde desse sábado (08). Os Three Lions saíram na frente, com Rashford, mas acabaram levando a virada devido aos gols de Rodrigo e Saúl, ainda no primeiro tempo.

O centroavante e capitão Harry Kane criticou a postura da arbitragem durante o confronto, reclamando do lance polêmico no final do jogo, em que o juiz anulou o gol de Welbeck, que seria o do empate.

"Nesses grandes momentos precisamos que o juiz se mantenha convicto na partida. Danny não fez falta nele (De Gea) nem nada. As vezes os goleiros ganham um tratamento melhor que o resto de nós", disse.

Mesmo com o resultado negativo, o técnico Gareth Southgate considerou que sua equipe apresentou uma evolução notável e elogiou a qualidade técnica dos meias adversários.

"Melhoramos bastante em um curto espaço de tempo e hoje foi um bom teste e muito díficil. Eles têm um sistema que produziu alguns dos melhores jogadores de meio de campo do mundo. Nós formamos jogadores de um estilo diferente desse, não podemos jogar da maneira que eles jogam", finalizou.

A Inglaterra volta a campo na próxima terça-feira (11), para enfrentar a Suíça. A partida terá caráter amistoso e será disputada no King Power Stadium, às 16h (Horário de Brasília).