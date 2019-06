Monaco mira contratação do português João Mário, da Internazionale

Sem se firmar com a camisa da Internazionale, o volante João Mário pode deixar de vez o time nerazzurri. De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, o português é um dos alvos do Monaco para a próxima temporada, onde seria mais uma vez treinado por Leonardo Jardim, técnico com quem obteve destaque no Sporting.

Havia a expectativa de quem o atleta fosse utilizado pelo novo técnico, Antonio Conte. Todavia, parece que o treinador não conta com o atleta em seus planos e já o liberou para que buscasse um novo clube. O jornal destaca que a proposta do clube francês seria na fórmula de um empréstimo, com opção de compra obrigatória ao fim do vínculo, com um valor ainda não divulgado.

Revelado nas categorias de base do Sporting, João Mário chegou a Internazionale em 2016, por €40 milhões. Sem se firmar no clube italiano, foi emprestado ao West Ham, da Inglaterra, em 2018, antes de retornar à Inter na atual temporada, onde disputou apenas 22 partidas, com um gol marcado e três assistências distribuídas.