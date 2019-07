Com escudo que brilha no escuro, Fortuna Düsseldorf lança uniforme para 2019-20

O Fortuna Düsseldorf já divulgou seus novos uniformes da Uhlsport para a temporada 2019-20 da Bundesliga. Saindo do convencional e ousando, o uniforme 2, de visitante, tem escudo e slogan de 125 anos do clube que brilham no escuro.

Diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios do Fortuna, Alexander Steinforth conta ao site oficial do time que o significado da nova camisa é se aproximar das ações dos torcedores dentro do campo. Em um fundo preto, as tarjas vermelhas e brancas na frente são inspiradas pelas bandeiras dos torcedores do clube.

"Sob o título ‘Comunidade’, queríamos nos concentrar na cultura de torcedores dentro dos campos de futebol. Estamos absolutamente felizes com o resultado e agradecemos à Uhlsport pela excelente implementação de nossas ideias e projetos. O importante para nós é que todas as três camisas tenham uma conexão especial com o torcedor do Fortuna Düsseldorf, que acompanha o clube em todos os lugares. Isso é que nós inspirou."

Já o escudo brilhante é para reforçar o brilho do clube em comemoração pelos 125 anos.

"Além de bonito esteticamente, o brilho no escudo comemora o aniversário de 125 anos do Fortuna em 2020."

Abaixo, fotos do novo segundo uniforme

Kit 2 (Foto: Divulgação / F95)