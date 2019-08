Guia VAVEL La Liga 2019-20: Valencia

O Valencia disputará a La Liga 2019-20 em busca de manter os resultados obtidos nas últimas duas temporadas, ou seja, se classificar para a Champions League e brigar por título na Copa Do Rei, na qual é o atual campeão.

Apesar da dificuldade do Campeonato Espanhol, o Valencia já conquistou a taça seis vezes, mostrando que pode sim vir a surpreender os seus rivais, mas o clube mesmo trata como improvável essa conquista.

O jogo contra o Barcelona pela final da Copa do Rei serve de motivação para a equipe de Marcelino, que manteve o time base daquela conquista. A principal perda deve ser o atacante Rodrigo que tem acordado encaminhado com o Atlético de Madrid.

Durante a pré-temporada, o Valencia deixou claro que é um time ainda mais competitivo e que para vencê-los, principalmente no Mestalla, vai ser extremamente difícil.

Escalação

Marcelino deve continuar a usar o 4-4-2 que tanto lhe rendeu frutos na última temporada, a principal dúvida fica em quem ocupará o lugar de Rodrigo, caso se concretize o negócio com o Atlético. Vale lembrar que é uma transação de muito dinheiro, aproximadamente 55 milhões de euros, o que deve levar o Valencia ao mercado em busca de um substituto.

Com o elenco atual, o time titular de Marcelino deve ser: Cillessen; Daniel Wass, Ezequiel Garay, Diakhaby e Gaya; Soler, Parejo, Coquelin e Gonçalo Guedes; Rodrigo e Gameiro. Além desses jogadores, o Valencia conta com Kondogbia no elenco e dos recém-chegados Cheryshev e Maximiliano Gómez.

Destaque

Gonçalo Guedes é vai para sua terceira temporada pelo clube, agora um pouco mais experiente, aos 22 anos, e já acumula bons números. Na última temporada participou, aproximadamente, de um gol a cada 180 minutos, ou seja, um tento a cada dois jogos.

O meia português é uma das grandes promessas do futebol mundial e mostra, cada vez mais, seu valor. A tendência é que se firme nessa temporada e seja um dos grandes destaques da Liga, como um todo.

Foto: Reprodução/Instagram/Valencia

Fique de olho

Kang-in Lee é um meia coreano de apenas 18 anos e que é tratado por todos como um dos melhores de sua geração. O jogador atuou em apenas três partidas na última temporada e deve ganhar mais chances esse ano.

O meia foi destaque do campeonato do mundial sub-20, levando a Coréia do Sul à inédita final, onde foram derrotados para a Ucrânia. No torneio, Kang-in Lee marcou duas vezes e deu quatro assistências em, apenas, sete partidas.

Foto: Reprodução/ Instagram/Valencia

Treinador

Marcelino assumiu o comando do Valencia em 2017. Desde então, o clube terminou em quarto nos dois últimos anos, ficando atrás apena do Barcelona e dos dois grandes de Madrid, além de ter conquistado a Copa do Rei batendo os culés na final.

Foto: Reprodução/ Instagram Valencia

Estádio

O Estádio de Mestalla foi inaugurado no dia 20 de maio de 1916, passando por reformas em 2005. No cenário atual, cabem 55.000 pessoas lá dentro.

Os jogos em casa são sempre uma força do Valencia nas suas belas campanhas, sempre abraçado pela sua torcida.

Foto: Reprodução/Instagram/Valencia

Posição em 2018-19

O Valencia foi o quarto colocado na La Liga 2018-19, ficando atrás apenas das três potências do país. A posição garantiu o time na Liga dos Campeões dessa temporada. A equipe de Marcelino teve a segunda melhor do defesa do campeonato com apenas 35 gols sofridos e o sétimo melhor ataque com 51 marcados.

Expectativas para 2019-20

O Valencia disputará a La Liga em busca de uma nova classificação para a Champions League. Além disso, buscará avançar para as oitavas da Liga dos Campeões e o bicampeonato da Copa do Rei.