Troca por empréstimo é concretizada: Rebic no Milan e André Silva no Frankfurt

O Eintracht Frankfurt teve um dia movimentado com transferências de mercado. O clube anunciou na tarde desta segunda-feira (02) a troca através de empréstimos com o Milan de Ante Rebic e André Silva. O croata jogará pelo clube italiano por dois anos e o português defenderá os alemães até 30 de junho de 2021. Valores não foram revelados.

Finalista da Copa do Mundo da Rússia em 2018 com a Croácia, Rebic Iniciou nas categorias de base do RNK Split em 2011. Em 2013, assinou com a Fiorentina, passando também pelo Leipzig e Verona até chegar ao time das Águias em 2016 por empréstimo da Fiorentina, tornando a contratação permanente. Disputou 100 partidas fazendo 25 gols. Ele vestirá a camisa de número 18 no Milan.

Foto: Reprodução/Milan

E André Silva?

O português de 23 anos começou defendendo a equipe juvenil do Porto, tendo chance no time profissional e fazendo 16 gols em 32 partidas. Silva transferiu-se ao Milan em 2017, onde teve a marca de 10 gols em 40 jogos. Em 2018 foi emprestado ao Sevilla, onde teve 11 gols em 40 partidas, retornando ao clube italiano no ano seguinte.

Foto: Frankfurt Oficial / Reprodução

Fredi Bobic, membro do conselho do Frankfurt, falou sobre a troca de atletas para o site oficial dos alemães e como isso irá beneficiar o sistema do clube.

"Rebic desempenhou um papel significativo no desenvolvimento do Eintracht nos últimos anos. Ele é um jogador incrivelmente habilidoso e isso tem beneficiado inúmeras partidas. Agora ele está procurando um novo desafio e desejamos a ele tudo de bom nisso. A contratação de André Silva nos viu dar o próximo passo em termos de nossas transferências. Estamos muito satisfeitos por tê-lo e estamos confiantes de que ele poderá nos ajudar. Ante e André têm qualidades tremendas, mas em áreas diferentes. André é um centro-atacante. André é perfeitamente adequado à filosofia do nosso treinador."

A equipe alemã ocupa a sétima posição, com seis pontos, na Bundesliga. Já o Milan segue na nona, com três pontos, no Calcio.