Torino vence de virada e complica vida do Milan no Campeonato Italiano

Apesar de ter saído na frente do placar, o Milan foi surpreendido e tomou a virada do Torino por 2 a 1, fora de casa, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Italiano. O gol rossonero foi marcado por Krzysztof Piątek, enquanto Belotti garantiu a virada dos mandantes.

O resultado deixa o time do Milan ainda mais pressionado neste início de temporada, inclusive, pressionando o técnico Marco Giampaolo. Em 5 jogos no Calcio, o treinador venceu apenas duas partidas, gerando insatisfação na diretoria e torcedores do rossonero.

O Jogo

Mesmo atuando fora de casa, o Milan foi com tudo para cima do adversário e conseguiu abrir o placar aos 18' da primeira etapa. Rafael Leão foi derrubado na grande área e o atacante Piatek converteu a cobrança da penalidade máxima. Com o placar aberto, os visitantes seguiram no campo de ataque, porém, sem conseguir ampliar a vantagem, o primeiro tempo seguiu sem alterações.

​​​​​​Entretanto, o que se viu na primeira etapa, não se repetiu na segunda. O time do Torino voltou mais organizado e disposto a virar o jogo, algo que se iniciou já aos 72', quando Belotti acertou belo chute, sem chances para o goleiro Donnarumma. A virada veio no minuto seguinte, quando o goleiro do Milan soltou rebote em chute de Zaza, que sobrou limpo para Belotti dar números finais ao jogo.

Com este resultado, o Milan continua na segunda parte da tabela, ocupando a 13ª colocação com apenas seis pontos conquistados. Já o Torino deu um grande salto na tabelo, chegando ao 6º lugar, com 9 pontos, e brigando por vaga nas competições europeias.