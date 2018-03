Em má fase, Belotti diz deixar Torino apenas para ir a outro clube onde possa ser titular

Google Plus

Andrea Belotti, atacante do Torino, concedeu entrevista para o canal Rai e nessa terça-feira (26), e falou sobre a possibilidade de jogar numa equipe maior. Ele salientou que não quer deixar os granata para ser reserva em outro clube.

“Não basta ir para um grande time, mas ser reserva lá. O meu pensamento é somente fazer o meu trabalho em campo, mas essas especulações surgem sempre e é preciso avaliar todo o contexto e ver o melhor pra mim. Serei titular? Então tudo bem”, afirmou o camisa 9 do Torino.

O italiano também desabafou sobre as lesões que o impediram de atuar no mesmo nível da temporada passada e evidenciou suas caracterísitcas de jogo, ressaltando que não sabe ‘apenas’ fazer gols.

“Nessa temporada eu tive duas lesões que não me permitiram atuar no meu melhor nível fisicamente e tecnicamente, mas agora eu me sinto bem e ainda têm muitas partidas pela frente para poder ajudar o clube. Eu procuro, nas partidas, além de tentar marcar gols, ajudar o time de outras maneiras, afinal, se ganha e se perde os onze que entram em campo”, disse.

Belotti foi uma das grandes sensações da temporada passada na Serie A marcando 26 gols em 35 jogos pelo Torino, chamou a atenção de grandes clubes como: Milan e Chelsea, mas permaneceu no clube de Turim, conquistando seu espaço na seleção italiana, posteriormente.

Entretanto, na atual temporada, o jogador sofreu lesões que o atrapalharam fisicamente e tecnicamente, anotando apenas 6 gols em 22 jogos. Mesmo assim, o jogador foi chamado para os amistosos da Itália contra Argentina e Inglaterra e ainda segue sob os olhares de grandes clubes europeus.

Vale lembrar que Belotti tem uma cláusula de rescisão de € 100 milhões e o presidente do Torino, Urbano Cairo, já declarou várias vezes que só venderá o jovem atacante por esse valor.