Ajax não dá chances, bate Valencia e mantém 100% de aproveitamento

Atuando fora de casa, o Ajax não tomou conhecimento e venceu o Valencia por 3 a 0, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. Os gols que garantiram a vitória dos holandeses foram marcados por Ziyech, Promes e Van de Beek.

O Jogo

Começando a partida a todo vapor, o Ajax abriu o placar logo aos 8' em um belo gol de Ziyech. O marroquino puxou para a perna canhota e acertou um lindo chute, que encobriu o goleiro Cillessen, que ficou sem chances de defesa. Aos 24', o Valencia teve a chance de empatar a partida, porém, Parejo isolou a cobrança e perdeu a oportunidade.

Sem diminuir o ritmo, os holandeses ampliaram o placar aos 33' com Promes, que recebeu lindo passe de Van de Beek e ampliou a contagem. Ainda deu tempo do Ajax marcar mais um gol na segunda etapa, quando aos 67', Tadic enfiou boa bola para Van de Beek, que só bateu na saída do goleiro para dar números finais ao confronto.

Com a vitória, o Ajax segue na liderança isolada do Grupo H com seis pontos, mantendo os 100% de aproveitamento. Já o Valencia manteve o segundo lugar, com três pontos, empatado com o Chelsea, que vem na terceira colocação. O Lille permanece na lanterna sem nenhum ponto conquistado.