Barcelona sai na frente, mas leva virada do Levante no Campeonato Espanhol

lNa tarde deste sábado (02), o Levante recebeu o Barcelona no Estádio Ciutat de València para a 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Em um jogo muito movimentado, o time da casa acabou levando a melhor em cima do atual líder da competição e consegui pontos importantes para a parte de cima da tabela.

Com o início do jogo, as equipes jogavam bem equilibrado. Sempre executando jogadas em busca do gol e incomodando as defesas adversárias. Em retrospectos anteriores, quando a equipe catalã jogava na casa do Levante a vitória nunca vinha fácil ou a derrota era decretada, então as expectativas para um bom jogo foram criadas.

Durante grande parte da primeira etapa, o mandante não abaixou a cabeça para o grande elenco do Barça e jogou de igual para igual, mostrando que também tinha a capacidade de talvez, sair na frente do marcador.

Mas como o o líder da competição é perseverante e nos minutos finais da primeira etapa, mostrou superioridade. Com jogadas arquitetadas pelo lado direito, vendo o problema defensivo do dono da casa, Arthur mandou um passe para Semedo que quando ia driblar seu marcador, o defensor dos Granotes cometeu uma falta dentro da área dando um pênalti para o Barcelona.

O marcador foi aberto pelo melhor jogador do mundo, Messi que mandou a bola no topo do lado esquerdo deslocando o goleiro totalmente da jogada.

Na segunda etapa, o Levante voltou com uma postura totalmente diferente. O mandante passou a ditar o ritmo da partida, envolvendo completamente o culés em seu estilo de jogo. O time catalão não conseguia atacar, não desenvolvia nenhuma jogada ofensiva, seus principais jogadores sumiram nessa última etapa. Ou seja, tudo o que o Levante queria para buscar o empate.

Então aos 61', o Campaña foi o responsável de colocar seu time ainda na disputa pelo três pontos da partida após um erro defensivo da equipe visitante. Um novo ritmo foi implantado no jogo.

Minutos depois o gol que coloca o Levante em vantagem acontece. Com o Mayoral que com um belo chute, deixa Ter Stegen sem reação para fazer qualquer tipo de defesa.

Para fechar a conta, Radoja ficou atento e pegou um rebote da defesa do Barcelona e mando um chute em direção ao gol, deixando novamente o goleiro sem reação.

Com o desempenho avassalador do Levante, o Barcelona teve um rendimento bem abaixo do normal. Quando precisava de seus jogadores, eles não estavam conseguindo aparecer na partida. Agora o time catalão deve torcer para que os seus adversários diretos pela liderança tenham resultados negativos para que ainda possa continuar nas primeiras colocações.

O Levante entra em campo novamente no próximo domingo (10) conta o Athletic de Bilbão fora de cada. Já o Barcelona enfrenta o Celta no sábado (09) no Camp Nou.