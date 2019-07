Na apresentação, De Jong revela sonho de jogar no Barcelona: "Orgulhoso"

Frenkie de Jong, foi apresentado no Barcelona. Após assinar por cinco temporadas, a estrela holandesa entrou em campo no Camp Nou e depois compartilhou seus pensamentos sobre a emocionante chegada no time catalão.

"Meu sonho sempre foi ser um jogador do FC Barcelona, ​​então a decisão de vir para cá foi muito fácil. Estou muito feliz e muito orgulhoso. Quando o presidente, Josep Maria Bartomeu , foi para a Holanda expressamente para me ver, mostrou que eles acreditavam muito em mim. Eles me disseram que eu seria um jogador muito importante para o clube", explicou.

O ex-jogador do Ajax fez uma comparação entre as equipes. Segundo ele, ambas jogam da mesma forma.

"A Holanda e o Barça sempre tiveram uma boa ligação, e o Barça e o Ajax têm uma forma muito semelhante de jogar, com a filosofia de Johan Cruyff . Ajax e Barça querem jogar da mesma forma, e isso é ótimo para mim", comentou.

De Jong exaltou a qualidade do elenco blaugrana e destacou irá mostrar sua qualidade.

"Todo mundo na equipe é um grande jogador; o Barça tem os melhores jogadores do mundo e eu vou ter que mostrar que posso fazer parte, onde posso jogar em qualquer posição no meio-campo. Estou muito feliz. Para poder jogar com Leo Messi, e mal posso esperar para começar ", continuou.

Um total de 19.850 torcedores se reuniram para ver a nova contratação pisar em campo. Com a bola a seus pés, De Jong mostrou suas habilidades e driblando ao lado de crianças da escola de futebol FCB Escola , antes de beijar o emblema do time em sua camisa.

"A apresentação foi muito especial. Foi fantástico. Eu não estava esperando por isso. Ver pessoas gritando seu nome é muito legal", finalizou.