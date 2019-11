Grupo E é o mais previsível da Europa League: Celtic se classifica e Cluj encaminha vaga

A quarta rodada da Europa League 2019-20 selou o primeiro classificado do Grupo E: trata-se do Celtic. Após vencer a Lazio por 2 a 1 fora de casa, os escoceses garantiram uma vaga para a próxima fase faltando duas rodadas. Com 10 pontos, eles têm três vitórias e um empate, realizando uma campanha, até aqui, quase perfeita, de forma invicta.

Se o Celtic já está classificado, o Cluj não está por pequenos detalhes. O time romeno também tem 3 triunfos, no entanto, tem uma derrota ao invés de um empate. São 9 pontos e um simples empate o garante como classificado. O Cluj venceu o Rennes por 1 a 0.

Rennes, já eliminado, e Lazio, por um triz, surpreendem aqueles que enxergam nas equipes das principais ligas europeias a possibilidade de se sobressaírem. Vale lembrar que o Rennes é o atual campeão da Copa da França, vencendo em cima de nada mais nada menos que PSG, e, agora, é lanterna, com três derrotas e um empate - campanha fraquíssima.

Celtic classificado

Foi apenas com a virada no finzinho que os torcedores puderam comemorar a classificação no Estádio Olímpico, em um placar de 2 a 1. Após uma primeira etapa discreta e sem aparições de perigo, o Celtic, ainda que com menos posse de bola à Lazio todo o jogo, passou a marcar mais presença no campo de ataque na etapa seguinte. A etapa inicial encerrou em 1 a 1, com gols de Immobile, para a Lazio aos 7’, e empate de Forrest (38’).

O momento de euforia chegaria aos 90’+5, quando Ntcham virou o jogo. Só os 3 pontos cravariam o Celtic na fase de mata-mata. Missão dada é missão cumprida.

Cluj por um triz

De fato, o resultado em 1 a 0 a favor do Cluj em cima do Rennes, não ilustrou a agressividade tida pela equipe francesa. Além de triplicar o número de finalizações – 17 contra 22 -, os franceses tiveram 64% de posse de bola.

Mas, o que dá resultado é bola na rede: foi isso que Rondon fez, só aos 87’, quando o jogo se arrastava para sem gols. O resultado deixa o Cluj a 1 ponto da classificação.

Situação e próximos compromissos

A briga ficou sendo pela liderança do grupo: Celtic tem 10 pontos, Cluj tem 9, Lazio 3, Rennes 1. Na próxima rodada, a Lazio recebe o Cluj em casa, enquanto o Rennes vai até a Escócia enfrentar o Celtic. Ambas às partidas ocorrem no dia 28, às 18h.