En-Nesiry faz golaço para lanterna Leganés, mas Barcelona busca virada fora de casa

Quando tudo parecia perdido, a bola parada foi a salvação do Barcelona. Neste sábado (23), o Leganés saiu na frente do marcador, com direito a golaço de En-Nesiry. Veio a segunda etapa e em dois levantamentos na área, Suárez e Vidal garantiram a virada dos Culés de 2 a 1, no Estádio Municipal de Butarque, pela 14ª rodada da La Liga.

Líder da competição, a equipe da Catalunha chega aos 28 pontos e abre três para o Real Madrid. Por sua vez, o Lega permanece na lanterna, com seis.

Foto: Reprodução/Leganés

Em uma bonita festa da torcida nas arquibancadas, os Pepineros encontraram as redes aos 11'. En-Nesyri saiu da marcação de Piqué, entrou na área. O marroquino puxou para a perna canhota e colocou a redonda no ângulo.

Por pouco, não saiu o segundo tento em menos de quatro minutos depois. Braithwaite roubou de Piqué na lateral da área. Óscar Rodríguez pegou a sobra e arrematou no cantinho e deu aquela tirada de tinta na trave. Hoje não era dia do camisa 4 dos blaugranas. Aos 45', O defensor foi convidado para dançar por En-Nesyri, que ganhou à frente, mas finalizou no lado de fora da rede.

Foto: Reprodução/Leganés

No recomeço da partida, Messi cobrou escanteio na segunda trave. Piqué desviou de cabeça e a bola explodiu na trave. Ele ficou com o rebote, porém usou o braço para dominar. A arbitragem impediu o avanço do lance no mesmo momento.

Em cobrança de falta frontal, o camisa 10 levantou na área. De testa, Suárez deixou tudo igual. A virado aconteceu aos 79'. Após escanteio, a bola desviou na marcação. Vidal escorou na primeira trave. Leganés reclamou de impedimento, pois a bandeirinha foi levantada. No entanto, o VAR confirmou.