Exclusivo: Victor Sá, do Wolfsburg, diz ter interesse de jogar no futebol inglês

Nesta quarta-feira (27), o atacante Victor Sá conversou com a VAVEL Brasil. Atualmente no Wolfsburg (ALE), o brasileiro foi revelado pelo Palmeiras e tem passagens pelo futebol austríaco. O mesmo demonstrou interesse em continuar na Europa e, principalmente, disse que gostaria de disputar o futebol inglês.

Segundo o próprio atleta, é preciso trabalhar focado, sem euforia e com muita realidade. Ele disse que acredita no potencial dele e dissertou sobre aonde gostaria de jogar.

"Tenho potencial (de chegar em um clube gigante da Europa). Acho que é continuar trabalhando. Não posso dar um passo maior do que a perna. Tenho que continuar trabalhando tranquilo e quieto para que um dia eu tenha a oportunidade de jogar nestes clubes. Gostaria de jogar no Barcelona. É um clube maravilhoso e que me atrai bastante. Eu também gosto bastante da Inglaterra. Acredito que o futebol inglês seria um lugar bacana para jogar, mas não tenho um clube em específico", disse.

Victor Sá ainda não foi muito utilizado pelo time alemão. Ao todo, foram computados três gols e duas assistências em 16 partidas. O seu primeiro gol oficial pelo Wolfsburg (ALE) foi diante o KAA Gent (BEL) em jogo válido pela Liga Europa. O atleta contou como foi a sensação e o que ele pensou quando viveu este momento.

"Demorou um pouco para sair o gol, acho que foram oito jogos disputados oficialmente pelo Wolfsburg, e eu consegui marcar justamente na Liga Europa. Fiquei feliz pelo gol. Na hora, passa um filme diante dos nossos olhos sobre tudo que eu já vivi. Passei por muitos 'baixos, eu ia falar 'altos e baixos' mas acho que foram mais 'baixos', porque passei por muitas coisas na minha vida. Comecei lá na base do Palmeiras e rodei um pouco pelas competições paulistas. Depois fui para a Áustria, onde passei por dois anos muito difíceis por não saber nada, joguei a segunda, quarta e quinta divisão. Foi bem complicado. Todo mundo tem momentos difíceis, em qualquer profissão, mas é ter muito foco e força de vontade. Ainda bem que tive a minha família do meu lado e sou grato por isso. Já estou mais tranquilo. Estou me adaptando ao clube e ao país, então, estou mais tranquilo quanto a isto. Fico muito feliz por estar jogando em um clube que está entre os grandes da Alemanha. Estou tentando fazer o meu papel da melhor forma possível", contou.

Assim como outros jogadores brasileiros, Sá fez quase toda a sua carreira no exterior. Ele foi revelado no Palmeiras, teve uma breve passagem pelo São José-SP e estes foram os únicos times dele no Brasil. Vale lembrar que os jogadores que não são aproveitados são vendidos para fora do país e quem tem bastante destaque também é vendido precocemente. Victor comentou esta evasão de atletas da base para o exterior.

"É complicado porque o Brasil tem muitos jogadores jovens de qualidade. O Brasil tem os melhores jogadores de qualidade do mundo, não tem como comparar, e a base brasileira não está sendo muito aproveitada. Eu acho muito complicado. É um trabalho que deve ser feito continuamente para os atletas integrarem o time profissional e ter experiência. É complicado por não terem tanta paciência no Brasil, mas acho que deve-se aproveitar um pouco mais no país. É preciso ter paciência para que possamos desencadear ainda mais o futebol brasileiro. Isto é uma coisa que faz muita falta", analisou.

Nesta quinta-feira (28), o Wolfsburg entra em campo para jogar contra o Oleksandria (UKR) em partida válida pela Liga Europa.