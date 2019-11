No Grupo H, Ferencváros e Ludogorets ainda brigam por vaga; Espanyol se classifica

O Grupo H da Liga Europa definiu um eliminado e um classificado após a quinta rodada que aconteceu nesta quinta-feira (28). Trata-se justamente das equipes internacionalmente conhecidas. Enquanto o Espanyol cravou a primeira colocação no empate com o Ferencváros por 2 a 2, o CSKA Moscou confirmou a decepcionante campanha, sendo precocemente eliminando diante do placar de 1 a 1 enfrentando o Ludogorets.

Ferncváros 2 x 2 Espanyol

Em partida que contou com alternância de domínio, o Ferencváros abriu o placar com Sígé, no entanto, o time de Barcelona empataria nos pés de Melendo, ainda no primeiro tempo.

Os lances de maior emoção ocorreram na etapa final, quando o goleiro do Espanyol Diego López defendeu uma penalidade do brasileiro Isael Barbosa. Os demais gols ocorreriam apenas nos minutos finais: Ferencváros pulou novamente no placar com Skvarka, mas sofreu o empate no minuto final na cabeçada de Darder, que foi crucial para a ida dos espanhóis à próxima fase.

CSKA Moscou 1 x 1 Ludogorets

O parâmetro de um CSKA mais agressivo e do Ludogorets marcado pela efetividade prevaleceu. Isso porque se via um time russo insistente do ponto de vista de finalizações. Os poucos gols ocorreram apenas na etapa final.

Foi o Ludogorets que saiu na frente com Keseru, Chelov empatou para os russos. Com três derrotas e dois empates, o CSKA não tem mais chance nem de figurar na terceira colocação do grupo. Já o Ludogorets, junto ao Ferencvários, fazem confronto direto em duelo pela outra vaga de classificação.

Confronto direto

A última rodada ocorrerá no próximo dia 12, quando o CSKA visitará o Espanyol, em partida que não valerá nada para ambos; a emoção fica por conta de Ludogorets e Ferencváros, que disputam o segundo lugar e possuem 1 ponto de diferença entre si.

Grupo H