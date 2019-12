Liga Europa: Sevilla passa em primeiro e Apoel em segundo

Depois de cinco vitórias consecutivas e de já entrar classificado para jogar contra o Apoel, o Sevilla perdeu sua primeira partida na fase de grupos da Liga Europa dentro do Grupo A para o Apoel, que precisava vencer para não depender do resultado do jogo do Qarabag, do Azerbaijão, para passar de fase em segundo lugar. Dito e feito. Sevilha e Apoel passam e Qarabag e Dudelange, de Luxemburgo, morreram abraçados num empate de 1 x 1.

Apoel x Sevilla

O Apoel fez o resultado que necessitava fazer. Teve muito menos posse de bola. 26% contra 74% dos favoritos espanhóis. O jogo não foi um um colírio para os olhos, mas bem que os times tentaram fazer uma partida decente. O Apoel teve 4 chutes a gol enquanto o Sevilla chutou apenas duas bolas a gol, ainda perdendo um pênalti no primeiro tempo com Munas Dabbur.

O Sevilla chutou mais. Entretanto na mesma proporção de erro, cinco chutes sem direção contra dois do Apoel. A equipe do Chipre achou um gol com Vujadin Savic aos 16 minutos do segundo tempo e sacramentou a vitória, num jogo que só interessava a um time, os donos da casa. Final: Apoel 1 x 0 Sevilla.

Qarabag x Dudelange

O chamado jogos dos mortos-vivos. O Dudelange já entrara eliminado e o Qarabag precisava que o Sevilla confirmasse o favoritismo do grupo batendo o Apoel fora de casa. O jogo foi equilibrado com o time da casa, Qarabag partindo para cima e com mais posse de bola, 58% contra 42% do time de Luxemburgo. As equipes pouco chutaram a gol, 2 para o time da casa e 3 para os visitantes.

Dado ao baixo nível técnico, as redes só balançaram no segundo tempo, com o Quarabag chutando 8 vezes para fora. O grande problema foi ter de jogar com um a menos. Gara Garayev foi expulso com um minuto do segundo tempo. Sabir Bougrine abriu o placar para o Dudelange aos 18 da segunda etapa. Com o resultado desfavorável no jogo do Apoel, o Qarabab conseguiu o empate já nos descontos do segundo tempo com Magaye Guye. Tarde demais. Final: Quarabag 1 x 1 Dudelange.

Os dois times morrem abraçados e estão fora da competição. O mata-mata começa depois dessa 6ª rodada. Sevilla e Apoel estão esperando seus adversários.