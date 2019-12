Leipzig vence Augsburg de virada e assegura liderança da Bundesliga 

O RB Leipzig permanece líder do Campeonato Alemão depois de vencer o Augsburg por 3 a 1, pela 17ª rodada, na Red Bull Arena. Após ter a sequência de seis resultados positivos interrompidos ao empatar com o Borussia Dortmund, o poder de reação voltou neste sábado (21).

O Augsburg até saiu na frente com Niederlechner, no início da primeira etapa, mas foi o suficiente para, a partir daí, o Leipzig imprimir forte ritmo de jogo e concretizasse três gols, com Lainer, Shick e Pousen, respectivamente – estes na segunda etapa.

Gol de um, etapa do outro

O placar do primeiro tempo não ilustrou o parâmetro da etapa. O Augsburg saiu na frente com Niederlechner, 8’, quando, pela direita, Richter cruzou e o alemão acertou um chute que explodiu na trave e entrou.

Após isto, o Leipzig tomou gosto pelo jogo e terminou a etapa com o dobro de finalizações – 10 contra 4 -, enquanto o Augsburg teve apenas seu gol como grande oportunidade em todo jogo.

O tcheco Schick apareceu por duas ocasiões pela esquerda, na tentativa de empatar o jogo: aos 16’, quando tirou de Koubeck, mas, no chute, o adversário salvou, e três minutos depois, acertando um belo chute e fazendo o goleiro trabalhar.

Haveria, ainda, mais uma grande chance no primeiro tempo com Nkuku, 36’, ficando cara a cara e finalizando em cima do arqueiro, se tornando o destaque da etapa e salvando o Augsburg por diversas vezes do empate.

Só deu Leipzig

O bombardeio dos mandantes veio com mais força. Além da superioridade de 73% em posse de bola, foi um total de 12 finalizações contra 6, representando seis vezes mais ao adversário. Aos 67’, na saída errada de Morávek, Lainer recuperou, conduziu, e finalizou para empatar.

Eles viraram com Schick, 79’, que escorou de cabeça na cobrança de escanteio de Nkuku. O autor do segundo gol era quem mais apresentava sustos ao adversário.

O jogo, que parecia se arrastar para o final com este placar, contaria, na verdade, com mais um gol, quando Werner partiu em velocidade em avenida que se abriu pela esquerda e passou para Pousen matar o jogo.

Retorno em janeiro

Com a pausa da Bundesliga, as equipes estarão em campo apenas ano que vem, no dia 18 de janeiro, quando o Leipzig enfrenta o Union Berlin, às 14h30, e o Augsburg recebe o Borussia Dortmund, 11h30.