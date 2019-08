Guia VAVEL Bundesliga 2019-2020: RB Leipzig

Após trazer um pouco da história dos recém-chegados à Bundesliga, a VAVEL Brasil agora leva o guia dos principais times da temporada 2019-20 do Campeonato Alemão. Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Borussia Dortmund e Bayern de Munique serão destrinchados por aqui.

Então, fique com o Guia VAVEL do RB Leipzig nesta página.

RB Leipzig

Com uma boa temporada passada, os Touros ficaram no terceiro lugar, conquistando uma vaga na Champions League. O grande trunfo da equipe foi a regularidade dentro e fora de casa. Nos números, a equipe foi a terceira colocada nos dois quesitos, perdendo apenas para Borussia Dortmund e Bayern de Munique.

Visando a temporada que se avizinha, diretoria, comissão técnica e jogadores, trabalharão juntos para manter o nível de atuações do campeonato passado, mas quem sabe, não melhore e consiga alçar voos mais altos na liga alemã.

Posição 2018-19

A regularidade conquistada com o terceiro posto na temporada passada foi conquistada com números importantes. Foram 66 pontos ganhos, 63 gols feitos e 29 gols sofridos no torneio. Ao todo a equipe ganhou 19 jogos, empatou nove e perdeu apenas seis. Tropeços importantes no meio e no fim do campeonato, foram determinantes para que o clube não lutasse por ainda mais. Só para ter uma ideia, a equipe terminou a temporada com três jogos sem vencer, sendo dois empates uma derrota, essa na última rodada contra o Werder Bremen.

Treinador

O jovem Julian Nagelsmann, de 32 anos, carrega para si a marca de ser o mais novo a comandar uma equipe na Bundesliga. Em 2016, ele garantiu o feito após treinar o Hoffenheim, o salvando do rebaixamento naquele momento. A partir daí, com ele o clube conseguiu alcançar feitos como chegar as competições europeias, de maneira seguida. Ainda não possui títulos no profissional, mas na base de seu antigo clube, conquistou o campeonato pelo Sub-17, na temporada 2013-14.

Foto: Reprodução/DFB

Escalação

O Leipzig se destacou com um futebol de intensidade e objetivo na temporada passada. Seu antigo treinador, Ralf Rangnick, preferiu manter a base tática da equipe, que já estava implantada há vários anos. Normalmente, a equipe jogava em seu tradicional 4-4-2 variando ao esquema 3-1-4-2, sempre utilizando como alvos principais Timo Werner e Yussuf Poulsen, onde juntos, marcaram 31 gols em toda a temporada.

Para 2019-20, Julian Nagelsmann não foge totalmente do que já utilizado. A tendência é de que a defesa com três zagueiros se torne mais utilizável. Konate, Orban e Upamecano serão os possíveis responsáveis pelo setor, com Mukiele e Ampadu lutando por uma vaga.

Nas alas, Halstenberg e Klostermann aparentemente têm suas vagas garantidas, juntamente com Kampl e Adams centralizados. No ataque, nada de mudar o que está dando certo, já que Werner e Poulsen se encaixaram muito bem sob armação de Forsberg.

Destaque

Impossível não deixar como jogador relevante, o atacante Timo Werner. Com 16 gols marcados na competição, estando no top-10 de artilheiros do ano. Ele é o grande alvo no esquema tático do time e, com certeza, terá muito mais oportunidades cedidas por seus colegas. Sua velocidade, inteligência para fugir da marcação, além de ser ambidestro, são a fórmula perfeita para o sucesso dele e de sua equipe na temporada.

Foto: Reprodução/RBL

Fique de olho

O RB Leipizig se destacou por contratar jovens promessas durante a janela de transferências. Um deles é o brasileiro Luan Cândido, de apenas 18 anos, vindo da base do Palmeiras. Jogando pelo lado esquerdo, sua velocidade e altura (1,87m) chamaram a atenção de seu novo treinador. Outro jogador de muita promessa, é Christopher Nkunku, de 21 anos. Vindo do PSG, o meia francês tem faro de gol. No antigo clube, ele participou de quatro jogos pela Ligue 1, e marcou oito gols.

Estádio

Substituindo o antigo Zentralstadion, a Red Bull Arena foi construída e inaugurada em meados de 2010, com capacidade para 44.199. Em compensação, em 2015 o estádio teve que ser reformado, assim, diminuindo para 42.558 a sua capacidade de público. Além de todos os números, o estádio tem como característica de estar posicionado em uma colina e cercado por paredes de vegetação do antigo palco de jogos dos Touros.

Foto: Reprodução/DFB

Expectativa para 2019-20

As esperanças do clube para a temporada atual, é de fazer ainda melhor. Quem sabe buscar um degrau a mais na tabela da Bundesliga, seria primordial. Além disso, chegar longe na copa local seria interessante, e focar na Liga dos Campeões para apagar o vexame da Liga Europa anterior, quando não passou da fase de grupos.