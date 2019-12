Erling Haaland deixa RB Salzburg e acerta com Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund anunciou na manhã deste domingo (29) a contração do atacante Erling Braut Haaland. O norueguês de 19 anos é a sensação da Champions League 2019-20 onde atuou com a camisa do RB Salzburg, da Áustria, onde marcou oito gols nos seis jogos da fase de grupos.

Haaland tinha chegado ao Salzburg no começo de 2019, vindo do Molde FK, time norueguês. Na Áustria, foram 29 gols e sete assistências em 27 jogos, se tornando um dos artilheiros da temporada europeia.

No vídeo de apresentação publicado nas redes sociais do time de Dortmund, o jovem deu uma pequena mensagem para a torcida aurinegra: "Estou muito ansioso pra se juntar a esse clube fantástico. Vejo vocês ano que vem."

A taxa de compra do jogador gira em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões) por 100% dos direitos econômicos. O contrato vai até 2024.

Em depoimento divulgado nas redes sociais do RB Salzburg, Haaland agradeceu a todos do clube e os desejou tudo de bom: "Se juntar ao RB Salzburg foi a melhor decisão que tomei na minha vida até agora. Eu tive a oportunidade de aprender muito em pouco tempo em um ambiente perfeito."

