Primeiro turno da Bundesliga acaba com surpresas na parte alta e baixa da tabela

Chegou ao fim o primeiro turno da Bundesliga 2019-20. Após 17 rodadas, o campeão simbólico é o caçula RB Leipzig. Contrariando a lógica teórica que rotula Bayern de Munique e Borussia Dortmund como os soberanos da Alemanha, a equipe da franquia Red Bull ultrapassou o ousado M'gladbach e retomou o topo da liga na 15ª ronda após ser o maioral da terceira a quinta rodada.

As sete vitórias nos últimos oito jogos, credenciaram a melhor sequência invicta desta temporada: oito partidas sem perder na conta do Leipzig. E isso deve muito ao trabalho sólido do técnico promissor Julian Nagelsmann.

Tendo os passes curtos e a valorização da posse de bola ofensiva como características principais, o comandante alemão contou com o faro de gol do conterrâneo Timo Werner. O atacante de 23 anos é o único da liga que acompanha o ritmo enérgico de Robert Lewandowski no caminho das redes. Se o jogador do Bayern de Munique é o top scorer com 19 gols, o avançado do Leipzig aparece logo atrás, com 18. Rouwen Hennings, do Fortuna Düsseldorf, é o terceiro do ranking, com 11.

O austríaco Sabitzer e o francês Nkunku também um ótimo trabalho no meio e na direita do setor central da equipe líder alemã. E assim, somente na oitava e nona rodada, o RBL ficou fora do G-4.

Nagelsmann não é o único destaque na área técnica dos times da Bundesliga. Comandante do tradicional M'gladbach, Marco Rose é outro alemão que abocanhou a liderança da liga nacional por oito rodadas, da sétima a 14ª. O que prejudicou os Potros na reta final do primeiro turno, foram as derrotas para o Union Berlin e para o Wolfsburg, na 13ª e 16ª ronda, respectivamente.

Oscilando abaixo dos líderes e até uma vez ou outra dando a cara à luz da liderança, tanto Borussia Dortmund quanto Bayern de Munique sofreram com a unanimidade de seus treinadores. Motivo? Falta de regularidade na liga. Niko Kovac foi demitido dos bávaros na 10ª rodada; Lucien Favre está bastante pressionado pela torcida aurinegra e imprensa alemã. Mas, para salvar a pele dos gigantes da Alemanha, Lewandowski balança as redes para o time da Baviera a cada respiro e Sancho, com nove gols e nove assistências, é o ponto forte do BVB.

Acima das expectativas

Quem está acima das expectativas e de seu maior rival local, e o Union Berlin. Suíço, Urs Fischer pôs os Eisernen (Ferreiros) no 11º lugar, um ponto e uma posição a mais que o adversário da capital Hertha.

Mais acima da tabela e tendo figurado até dentro do G-3, o Freiburg é outra surpresa do primeiro turno, porém vem caindo. Depois de estar todo o campeonato no G-6, o time da Floresta Negra saiu da zona alta somente na 17ª rodada, deixando a incógnita para o ano que vem: será que os comandados por Christian Streich manterão o ritmo no returno? Eis a questão.

Você brigando para não cair?

Nem só de holofotes na parte de cima da tabela vive o ser humano. Existem os desesperados, que sonham o fantasma do rebaixamento a cada noite. E um dos grandes alemães que tem pesadelos constantes é o Werder Bremen. Sim, o Werder Bremen.

Os Papagaios só estão à frente do lanterna Paderborn, que tem dois pontos a menos. É uma campanha assustadora para os torcedores verdes da cidade de Bremem. O time treinado por Florian Kohfeldt foi para a 17ª posição na última rodada do primeiro turno, causando angústia em seus adeptos.

Outra equipe que flerta com o fantasma do descenso é o Eintracht Frankfurt, que em 2018-19 fez uma boa temporada, principalmente na UEFA Europa League. Os Águias ocupam a 13ª posição, com três pontos a mais que o 16º Fortuna Düsseldorf. Técnico austríaco do time, Adi Hütter disse que o time precisa ‘se unir’ e ‘trabalhar mais a parte defensiva’ nessa pausa de inverno.

Agora, a pausa de inverno dá o ar da graça no calendário futebolístico alemão. Somente em 17 de janeiro a Bundesliga dá o pontapé inicial ao segundo turno, com o jogo entre Schalke 04 e Borussia M'gladbach. E você acompanha tudo do Campeonato Alemão aqui, na VAVEL Brasil!