Julian Weigl está a um passo de trocar Borussia Dortmund por Benfica

Alvo do Benfica na janela de janeiro, o alemão Julian Weigl está a poucos passos de ser anunciado pelo time português. Agente empresarial do meio-campista, Luís Filipe Vieira se reuniu com representantes do Borussia Dortmund nesta segunda-feira (30) e a negociação avançou, de acordo com o apurado pela VAVEL Brasil.

O clube de Lisboa deve pagar cerca de 20 milhões de euros (R$ 90 milhões) para ter o jogador de 24 anos. E pela necessidade dos Águias, ele já se apresentará em janeiro.

Julian Weigl foi revelado pelo 1860 Munique e foi comprado pelo Borussia Dortmund em 2015, pelo valor de €2,5 milhões (R$11,25 milhões). Neste período, o alemão atuou em 171 jogos na equipe aurinegra e tem a Taça da Alemanha e a Supertaça Alemã em seu currículo.

Segundo o site Transfermarkt, Weigl teve seu ápice no valor de mercado em junho de 2018, quando atingiu a marca de €30 milhões. Hoje, depois de ver seu rendimento cair no BVB, o jogador tem a etiqueta de €20 milhões. Sua queda também é vista a partir do momento em que não esteve mais presente na Seleção Alemã, onde foi convocado entre maio de 2016 e março de 2017.