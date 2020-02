Rheinische Derby entre Borussia Mönchengladbach x Colônia é adiado devido à tempestade

O primeiro duelo que daria continuidade à rodada #21 da Bundesliga 2019-2020 neste domingo (9) foi adiado. O Rheinische Derby – ou Dérbi do Rio Reno – entre Borussia Mönchengladbach x Colônia, que seria disputado às 11h30 da manhã (horário de Brasília) no Borussia-Park, em Mönchengladbach/ALE, teve sua realização adiada por conta de questões climáticas. Uma série de tempestades aflige a parte ocidental da Europa nos últimos dias e tem previsão de permanecer por algum tempo. A decisão foi tomada em conjunto com a Bundesliga, os clubes envolvidos e os órgãos de segurança e meteorologia do país.

Das Spiel der Bundesliga zwischen @borussia und @fckoeln kann am heutigen Sonntag aufgrund einer Unwetterwarnung und orkanartiger Böen nicht stattfinden #BMGKOE ➡️https://t.co/vylfu7hTCS pic.twitter.com/UbkrSRYNvk — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) February 9, 2020

As previsões do tempo ao longo da semana passada indicavam tempestades com forte ventania e ressaca no mar em parte do Velho Continente. A tempestade Ciara já causa transtornos na Grã-Bretanha, França e Irlanda. Em alguns países, como Bélgica e Países Baixos, jogos da Jupiler League e da Eredivisie – os respectivos campeonatos nacionais – foram adiados. Na Alemanha, a tempestade Sabine tem deixado as autoridades em alerta. A expectativa é que haja ventos de até 150 quilômetros por hora e ondulação marítima de até 20 metros, além de muita chuva e/ou neve, inundações e transtornos nas redes de transportes e no fornecimento de energia elétrica e outros serviços básicos.

Em seu site oficial, o Borussia Mönchengladbach emitiu um comunicado sobre o adiamento do clássico contra o Colônia. Em uma nota simples e abrangente, a direção dos Potros explica que a tempestade tem previsão de chegar à região com muita intensidade no final do jogo, o que atrapalharia o deslocamento de todos os envolvidos no jogo.

“No período que antecede e durante a duração do jogo, os meteorologistas do Serviço Meteorológico Alemão (DWD, em alemão) ainda não esperam uma tempestade em Mönchengladbach. Mas, com o apito final, a tempestade Sabine deve passar pela região e atingir seu clímax à noite. Como não é possível garantir uma partida segura dos torcedores, o Borussia decidiu, em estreita consulta com a cidade de Mönchengladbach, os bombeiros, a polícia e a Liga Alemã de Futebol (DFL, em alemão) cancelar o jogo. A decisão foi tomada no domingo de manhã após uma análise da última previsão do tempo. Ainda não se sabe uma data de atualização, a DFL informará sobre o novo compromisso no decorrer da próxima semana. Os ingressos permanecem válidos”, diz parte da publicação.

Como o DWD afirma que as regiões mais afetadas da Alemanha serão a norte e a oeste, é bem possível que o jogo entre Bayern de Munique x Leipzig permaneça com realização programada às 14 horas (horário de Brasília), uma vez que a Allianz Arena, em Munique/ALE, está localizada no Sul do país e a cidade de Leipzig é situada no lado oriental.