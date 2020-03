FIGC estipula prazo para Liga Italiana definir encerramento da temporada no Calcio

As três divisões do Campeonato Italiano (Serie A, B e C) terão que apresentar propostas até 23 de março de como terminar a temporada mesmo com o surto de coronavírus. Incluindo não obter o Scudetto, continuar usando as tabelas ou até organizar mata-mata. A informação foi confirmada nesta terça-feira (10) pelo presidente da Liga Profissional Italiana de Futebol, Francesco Ghirelli, ao deixar a cúpula da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

“Nós estamos estudando a ideia que cada liga decidirá de forma autonoma o que fazer. O plano é finalizar a temporada completa, mas temos que reconsiderar outras opções também. Dentre elas estão as opções de não obter o Scudetto, continuar usando as tabelas ou até organizar mata-mata”, Ghirelli admitiu para os repórteres.

França, Espanha, Portugal e Alemanha começarão a obter alguns ou todos os jogos com portões fechados. Isso aumenta a possibilidade de que a Eurocopa 2020, programada para os próximos meses de junho e julho, possa ser adiada ou cancelada.

“Cada liga decidirá de que forma continuará a temporada. Assim como para a Serie A, se não cancelarmos a temporada e considerarmos esta tabela, nós poderemos rebaixar times que atualmente ocupam os três últimos lugares. Não iremos considerar a possibilidade de expandir para 22 times das duas principais divisões. Futebol deve se adaptar para as necessidades e dificuldades do país. Temos que aceitar isso", afirmou.

Assim como para Champions League e Europa League, Ghirelli revelou uma preocupação sobre as partidas de quinta-feira (12).

“Tivemos uma conversa com o presidente da Uefa [Aleksander] Ceferin. Existe uma negociação com o Governo da Espanha, no qual suspendeu os vôos para Italia, para que a Roma chege em tempo para enfrentar o Sevilla", revelou.

Inter de Milão irá receber o Getafe no mesmo dia. Enquanto Napoli visita o Barcelona na próxima quarta-feira (18) em jogo válido pela Uefa Champions League.