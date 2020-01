A década que a Serie A proporcionou os melhores jogadores do futebol italiano

Estruturada da mesma forma desde 1929, a Serie A é um dos campeonatos mais disputados da Europa. E um dos mais assistidos no mundo inteiro. Durante a última década, passaram pela Itália diversos profissionais de renome, deixando marcas históricas na competição. Nos últimos anos, a Juventus venceu o campeonato por oito vezes consecutivas. A atual equipe de Cristiano Ronaldo ergue a taça desde a temporada 2011/12. A Inter de Milão abriu a década vencendo pela quinta vez consecutiva e na temporada 2010/11 o Milan foi o grande campeão. Quem seriam os destaques?

Os grandes nomes que passaram pelas equipes Italianas nos últimos dez anos, começam, sem dúvida, pelo gol. Gianluigi Buffon, há mais de 20 anos atuando na competição, não é exceção. É regra. Na última década em que defendeu a Juventus, levantou taças e levou a Velha Senhora à uma final de Liga dos Campeões. Teve uma breve passagem pelo PSG, sem muito brilho, é verdade. Mas isso não apaga seu legado. Retornou para Itália na última temporada.

Na defesa, Leonardo Bonucci é um nome importante. Com a camisa da Juventus, possui mais de 250 jogos desde 2010. Ficou um ano emprestado para o Milan em 2017 e agora retornou com tudo para a equipe de Turim. Andrea Barzagli é sem dúvida o melhor zagueiro natural de sua posição. Usou sua consciência, antecipação e senso de posição perfeito para anular os atacantes durante anos. É sempre bom lembrar que o Campeonato Italiano é um dos mais duros do planeta. Defensor clássico dentro e fora do campo, Barzagli venceu oito Scudetti com a Juventus e foi incluído na Equipe do Ano da Serie A em três vezes consecutivas. Com mestrado em administração de empresas, Giorgio Chiellini é líder indiscutível da defesa da Juventus, um defensor conhecido por seu foco, consciência, força e bravura. Foi homem-chave em cada um dos Scudetti consecutivos dos Bianconeri.

Foto: Reprodução/Instagram

Nas laterais, a escolha para o lado direito é Jose Callejón, um dos jogadores mais produtivos da Itália desde que se juntou ao Napoli em 2013. O espanhol possui um estilo ofensivo próprio e esteve em mais de 110 gols pelo Partenopei. Do lado esquerdo, Senad Lulic. Talentoso e versátil, o bósnio de 33 anos continua sendo um dos laterais mais confiáveis na Seria A. A Lazio que o diga.

Foto: Reprodução/Instagram

No meio-campo, podemos começar o belga Radja Nainggolan. O atleta já passou por três equipes na Itália: Cagliari, Roma e Inter. É dinâmico, versátil e agressivo. Esteve presente por quatro vezes na Equipe do Ano da Serie A, onde foi destaque por sua classe e consistência. A transferência que mudou o rumo do Campeonato Italiano, foi sem a menor dúvida, a de Andrea Pirlo. Sua Transferência para a Juventus ajudou a transformar o time, de equipe mediana para uma agremiação dominante no País. Pirlo tem papel de destaque nessa construção da hegemonia campeã da Juve. Para fechar o meio-campo, Marek Hamsik do Napoli. O Eslovaco é recordista de gols (74) e acumula 69 assistências. Foi nomeado três vezes para Equipe do Ano da Serie A TIM.

Foto: Reprodução/Instagram

No ataque, grandes nomes poderiam ser citados. Mauro Icardi, Dries Mertens, Alejandro Gomez, Paulo Dybala, Francesco Totti e Edinson Cavani. Cristiano Ronaldo pode ser um dos maiores nomes que disputaram a Serie A na última década, mas é injusto dar um espaço gigantesco a ele com apenas duas temporadas na Itália. Gonzalo Higuain é outro nome a ser lembrado. Apesar de seus empréstimos para o Milan e para o Chelsea, chegou na Itália em 2013 pelo Napoli, e está desde 2016 na Juve. Marcou ''apenas'' 160 gols vestindo a camisa de times Italianos. Antonio Di Natale é um nome que quase não é lembrado. Apesar de ter se aposentado em 2016 com a camisa da Udinese, Di Natale marcou 125 gols durante a década, uma marca significativa.

Uma seleção de respeito para um Campeonato tão tradicional, giusto signore e signori? ("certo senhoras e senhores?").