Em meio ao coronavírus, futebol da Atalanta simboliza a esperança de dias melhores na Itália

A Atalanta obteve um surpreendente resultado ao vencer por 4 a 3 o Valencia fora de casa. O jogo sob portões fechados e com zero torcedores era um cenário muito longe de uma partida válida pelas oitavas de final da Uefa Champions League. Bergamo, cidade da equipe italiana, é um dos locais mais afetados no país pelo surto do coronavírus. São quase 1.500 infectados. O que essa vitória significou para todos? Esperança.

Os quatro gols da equipe foram marcados pelo esloveno Josip Ilicic, o fez chegar em uma marca que apenas Lionel Messi (duas vezes), Robert Lewandowski e Mario Gomez conseguiram. Porém, é cedo demais para colocar o esloveno no pedestal. O resultado obtido nesta terça-feira (10), foi como os vingadores no mundo real.

Assistimos e sempre ouvimos falar dos grandes nomes do esporte, aqueles que ascenderam apenas o papel de bons atletas e entraram para história como ídolos. Falar de futebol em 1920, é lembrar de homens que serviam os países deles caso ocorresse uma guerra. Muitos atletas voltaram da II Guerra Mundial amputados e sem pôder jogar como antes, assim, o Comitê Olímpico Internacional (COI) criou as Paralímpiadas.

Com um país em caos devido ao surto do novo COVID-19, os jogos não podem ser disputados até o próximo dia 3 de abril. Depois, ninguém sabe o que irá acontecer, mas a expectativa é que continuem sob portas fechadas. Nem comemorar se pode atualmente. Após a vitória, a Atalanta soltou um comunicado em suas redes sociais para que os torcedores não fossem às ruas comemorar o feito histórico de disputar as quartas de final de uma competição internacional pela primeira vez em sua trajetória. Em momentos de tanta euforia, caiu a ficha dos tempos difíceis no futebol.

Confira o comunicado

❗️Atalanta B.C, in ottemperanza al Decreto ministeriale del 9 marzo, ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita tutte le persone a non creare assembramenti nel centro di Bergamo... — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 10, 2020

"A Atalanta em conformidade com o Decreto Ministerial de 9 de março, com o objetivo de proteger a saúde pública, convida todas as pessoas a não criar reuniões no centro de Bergamo, no Aeroporto Orio al Serio ou no Centro Bortolotti em Zingonia quando a equipe retornar de Valencia", disse o clube em nota.

Os livros com certeza falarão, o que houve no Estádio Mestalla, em Valencia/ESP, entrou para história. A garra de um time que representará uma cidade vivendo terrível momento. Apesar do seu rival ser conhecido apenas no sorteio do dia 20 de março. Como não torcer logo de cara pelo seu sucesso?