PSG busca retomar liderança da Ligue 1 em duelo contra Lorient

Na manhã deste domingo (31), o Paris Saint-Germain vai enfrentar o Lorient no Stade du Moustoir, em Lorient/FRA. O jogo está programado para às 11 horas, válido pela 22ª rodada da Ligue 1 2020-21. Será um encontro de duas equipes que vivem panoramas completamente distintos na competição, mas que a vitória é fundamental para ambos os lados.

Sem vencer os últimos cinco jogos, o Lorient está na zona de rebaixamento. Os Tangos ocupam a penúltima colocação, com 15 pontos somados até aqui. A equipe não vence o Paris Saint-Germain há 12 anos. A última vitória foi em 2008. O técnico Christophe Pelissier relacionou 20 jogadores ao confronto deste fim de semana. O goleiro Nardi e o lateral-esquerdo Le Goff desfalcam o clube da Bretanha por estarem contaminados pelo novo coronavírus.

Se o momento é de preocupação no lado laranja do duelo, no lado rouge et bleu, a fase é excelente. A equipe não perde há oito jogos e venceu as últimas cinco partidas fora de casa. A equipe ocupa a segunda colocação, com 45 pontos. Um empate é suficiente aos parisienses recuperarem o topo na tabela, mas a vitória possibilita ao clube a vantagem de dois pontos na primeira colocação.

O técnico Mauricio Pochettino relacionou 22 jogadores. Os novos desfalques são o zagueiro Abdou Diallo e o meia Verratti, diagnosticados com o novo coronavírus, assim como dois membros da comissão técnica. Ambos estão em isolamento e se juntam às ausências do lateral-esquerdo Bernat, do meia Ander Herrera, do zagueiro brasileiro Marquinhos e do goleiro Keylor Navas.