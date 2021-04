Borussia Dortmund deslancha no segundo tempo e vence Augsburg

Quem assistiu ao primeiro tempo de Borussia Dortmund x Augusburg, válido pela 19ª rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020/2021, pensou que, mais uma vez, não seria o dia aurinegro. Na segunda metade de jogo, entretanto, a equipe deslanchou e conseguiu a vitória por 3 a 1, no último sábado (30), no Signal Iduna Park.

O BVB teve vantagem em todas as estatísticas relevantes da peleja: 67% da posse de bola, catorze finalizações (contra seis dos bávaros) - sendo cinco certas (ante apenas uma dos visitantes).

Mais uma decepção pra conta?

Contra uma equipe bem inferior, o Borussia Dortmund não conseguia se impor. Os aurineros começaram apertando, com Jadon Sancho, Julian Brandt e Raphael Guerreiro tendo boas oportunidades. Na primeira vez que o Augsburg chegou perto da meta, entretanto, marcou. Aos dez minutos, Florian Niederlechner cruzou da direita e Andre Hahn chutou à esquerda.

Na base do desespero, o Borussia Dortmund teve um pênalti marcado aos 19 minutos. Após bola viva na área, Iago colocou a mão na bola e deu sorte que Erling Braut Haaland finalizou no travessão. Quatro minutos depois, o norueguês escorou cobrança de escanteio no ângulo direito e obrigou Rafal Gikiewicz a fazer grande defesa. Aos 26, entretanto, não teve jeito: Marco Reus cobrou falta na cabeça de Thomas Delaney, que cabeceou para empatou. Aos 44, Marco Richter arriscou de longe e fez a bola passar com perigo à direita do gol aurinegro.

Deslanchou

Se o primeiro tempo do BVB foi preocupante, o Borussia Dortmund teve atuação bem mais convincente após o intervalo. Aos dez minutos, Sancho e Marco Reus tiveram boas oportunidades - o camisa 10 colocou, inclusive, a redonda na trave direita. O gol da virada veio aos 18 minutos: Raphael Guerreiro acionou Sancho no lado esquerdo e ele finalizou à esquerda, na saída do goleiro do Augsburg. Aos 30, um gol contra selou o resultado: tentando cortar cruzamento, Felix Uduokhai colocou a redonda no próprio patrimônio. Cabia mais: aos 37, Reus serviu Haaland no comando do ataque, mas a redonda passou à direita do gol bávaro.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020/2021, o Borussia Dortmund viaja para enfrentar o Freiburg, no próximo sábado (06), às 11h30 (Horário de Brasília) - mesma data e hora que o duelo do Augsburg ante o Wolfsburg. Antes disso, pela DFB-Pokal (Copa da Alemanha) 2020/2021, o BVB recebe o Paderborn na terça-feira (02), às 16h45.