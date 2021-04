Cristiano Ronaldo decide, Juventus vira sobre Internazionale e abre vantagem na Coppa Italia

Próxima do fim na temporada 2020-21, a Coppa Italia está na fase de semifinais. Para inaugurar uma das decisões, Internazionale e Juventus protagonizaram mais um Derby D’Italia e se enfrentaram nesta terça-feira (2), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão/ITA, válido pelo jogo de ida. Os nerazzurri abriram o placar com Lautaro Martínez, enquanto Cristiano Ronaldo (duas vezes) virou e deu a parcial vitória por 2 a 1 aos bianconeri.

Distribuição tática

O técnico Antonio Conte não abriu mão de seu tradicional 3-5-2 para escalar a Internazionale: Handanovic no gol, Skriniar, de Vrij e Bastoni na defesa, enquanto Darmin e Ashley Young atuaram pelas alas no meio-campo. Barella, Brozovic e Vidal completaram o meio e fizeram ligação com Lautaro Martínez e Alexis Sánchez no ataque.

O treinador Andrea Pirlo usou o 4-4-2 para mandar a Juventus a campo: Buffon no gol, Demiral e De Ligt na defesa, Cuadrado e Alex Sandro nas laterais. McKennie, Bentancur, Rabiot e Bernardeschi movimentaram o meio-campo, enquanto Kulusevski e Cristiano Ronaldo formaram a dupla de ataque.

Juventus aproveita falhas defensivas da Internazionale para conquistar vantagem no jogo de ida

A Inter de Milão começou melhor o jogo e abriu o placar aos oito minutos com Lautaro Martínez, em lance que contou com falha de Buffon, mas foi a Juventus quem dominou a maior parte da primeira etapa com alta quantidade de posse de bola (64%) e cinco finalizações, sendo três no alvo.

O time bianconero usou a eficiência e aproveitou as oportunidades para virar a partida, além do poder de decisão do craque Cristiano Ronaldo. O português, em pênalti, deslocou Handanovic e empatou aos 25, enquanto aos 34, não perdoou o erro da defesa adversária e, fora da área, finalizou ao fundo das redes.

Para o segundo tempo, os nerazzurri repetiram o desempenho no último confronto diante do Milan na Coppa Italia e tentaram pressionar a rival nos 45 minutos finais. Inclusive, encurralaram a Juve na defesa. Entretanto, os defensores do outro lado não deram chances ao erro e, com três boas defesas do goleiro Buffon, que completou 1.100 jogos oficiais em sua carreira, o marcador não sofreu mais alterações no confronto de ida.

Próximos compromissos

O jogo de volta das semifinais da Coppa Italia entre Juventus e Internazionale irá ocorrer na próxima terça-feira (9), às 16h45, na Allianz Stadium, em Turim/ITA.

Pela Serie A, os nerazzurri visitam a Fiorentina na sexta-feira (5), às 16h45, enquanto os bianconeri recebem a rival Roma no sábado (6), às 14h.