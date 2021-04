Jorginho comemora, mas mantém pés no chão após Chelsea vencer clássico: "Não ganhamos nada"

Recém-chegado ao Chelsea, o técnico alemão Thomas Tuchel sentiu o gosto de ganhar o primeiro dérbi de Londres na última quinta-feira (4), quando Jorginho converteu pênalti no 1 a 0 sobre o Tottenham.

"Nós trabalhamos muito. Sabíamos que seria um jogo difícil, era um clássico, mas merecemos a vitória. No primeiro tempo criamos chances e poderíamos ter marcado mais gols. Talvez pudéssemos ter feito escolhas melhores nos últimos minutos, isso é algo a melhorar, mas só precisamos continuar trabalhando", declarou Jorginho ao final da partida no Tottenham Hotspur Stadium.

A vitória fez o Chelsea ultrapassar o próprio Tottenham e subir para o sexto lugar, com 36 pontos. Neste momento, o Manchester City lidera a Premier League, seguido por Manchester United, Leicester e Liverpool.

"Em geral, estou muito satisfeito com o resultado, é uma vitória merecida. Fomos dominantes e fortes com a bola no primeiro tempo, não permitimos contra-ataques contra uma das equipes mais perigosas. Faltou um pouco de precisão na área e compostura para fazer mais gols e decidir a partida, então o segundo tempo foi um pouco difícil. Perdemos um pouco da posse de bola e da confiança, mas estávamos prontos tanto mental quanto fisicamente, mantivemos a intensidade e a coragem para defender bem, estou muito satisfeito com o esforço de todos eles", completou Tuchel.

Este foi o terceiro jogo de Tuchel no Chelsea. Ele está invicto - estreou com empate sem gols diante do Wolverhampton e depois bateu Burnley e Tottenham. Neste período a equipe também não sofreu gols.

"Tínhamos a mente aberta para entender o que ele queria o mais rápido possível porque não tínhamos tempo a perder. Quando você tem um grupo de pessoas que está aberto a novas ideias, para aprender e melhorar e todos com o mesmo objetivo, é fácil trabalhar. Precisamos manter a humildade e pensar que ainda não ganhamos nada. Vamos continuar trabalhando muito que os resultados serão consequência do que fazemos todos os dias", concluiu Jorginho.

Sequência

No final de semana o Chelsea visita o Sheffield United, lanterna da Premier League. A partida será no domingo (7), às 16h15 (de Brasília). Além deste, são mais três jogos até o esperado confronto diante do Atlético de Madrid pelas oitavas de final da Champions League no dia 23.

No momento, a diferença do Chelsea para o West Ham, quinto colocado, é de dois pontos. Na próxima rodada os Hammers também encaram um time que está na zona de rebaixamento, o Fulham, que está em 18º lugar.