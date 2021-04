Colônia ganha sobrevida contra queda ao bater M'gladbach no Borussia Park

Em dia de gala de Rexhbecaj, o Colônia surpreendeu fora de casa e derrotou o Borussia M'gladbach por 2 a 1 na 20ª rodada da Bundesliga. A derrota dos Potros em pleno Borussia Park brecou a meta de chegar ao G-6 ao campeonato. Em contrapartida, os Bodes ganha força na briga contra o rebaixamento.

Depois de vencer o Arminia Bielefeld na rodada passada, o Colônia somou seu segundo triunfo na competição. Já os Potros, depois do empate com o Union Berlin, volta a não vencer com a derrota em casa — são dois jogos sem saber o que é ganhar.

Detalhes do jogo

O primeiro gol de Rexhbecaj foi logo aos três minutos de partida, para assustar os donos da casa. Mas a reação aconteceu logo, aos 16', com Neuhaus. E por ser o mandante, o Borussia até que tentou tomar as ações do jogo, porém não conseguia encurralar os visitantes. Tanto que depois do intervalo, novamente ele, Rexhbecaj, balançou as redes, agora aos 55' para recolocar o Colônia à frente do placar.

De novo atrás do jogo, o Borussia se lançou à parte ofensiva e buscou o gol de empate. Mesmo assim, faltou efetividade e criação. Ao todo, foram dez chutes dos Potros — apenas dois a gol. Os Bodes deram sete — três a gol. Ou seja, os 64% de posse de bola não significaram nada para o time da casa.

Próxima rodada

Na rodada 21, o Colônia joga fora de casa contra o Eintracht Frankfurt para buscar mais ar na luta contra o descenso. Já o Borussia M'gladbach quer voltar ao G-6, e para isso precisa vencer o Wolfsburg também fora de casa.