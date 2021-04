Em confronto direto, Freiburg derrota Borussia Dortmund e encosta no G-6

A 20ª rodada não foi nada boa para o Borussia Dortmund. Na briga para se firmar dentro do G-6 da Bundesliga 2020-21, o time aurinegro foi até a Floresta Negra para encarar o Freiburg. Sendo o franco atirador do confronto, a equipe da casa conseguiu ser eficiente em suas chegadas ofensivas e conseguiu vencer por 2 a 1, encostando de vez nos Abelhas.

Agora, apenas dois pontos separam o Freiburg do Borussia Dortmund na Bundesliga — e a vitória evitou o aumento da sequência de uma derrota. Em contraponto, o time amarelo passa por má fase no Campeonato Alemão, onde volta a perder após ter posto o fim na sequência de jogos sem triunfos. Dessa forma, o BVB segue instável na liga nacional e o Freiburg tentando surpreender chegando no G-6.

Quem abriu o placar no Schwarzwald-Stadion foi o próprio time da casa. Woo-Yeong Jeong fez o 1 a 0 logo no começo do segundo tempo, aos 49'. Três minutos depois, Jonathan Schimd ampliou para 2 a 0. Lembrando que era o Dortmund quem detinha a maior posse de bola e controle das ações, mas o Freiburg conseguia anular os visitantes e jogar nos contragolpes. Para tentar reagir, Moukoko ainda diminuiu para 2 a 1 aos 76'. Depois disso, nada mais.

Desfecho do confronto

Ao todo, foram 68% de posse de bola para o BVB contra 32% do Freiburg, com 16 finalizações amarelas contra seis alvinegras. Porém, o que vale é o placar final: 2 a 1 para o time dono da casa.

Na rodada 21, o foco de ambos é entrar no G-6 da Bundesliga. Para isso, o Freiburg joga fora de casa contra o Werder Bremen e o Borussia Dortmund atua em casa diante do Hoffenheim.